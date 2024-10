AgenPress. La casa automobilistica Volkswagen prevede di chiudere tre stabilimenti in Germania, licenziare migliaia di dipendenti e tagliare i salari per far fronte alla grave crisi, ha annunciato oggi il consiglio dei lavoratori, definendola una “emorragia” senza precedenti nei suoi 80 anni di storia.

La direzione della Volkswagen non ha reagito alle rivelazioni, ma attraverso un rappresentante ha invitato le parti sociali a colloqui “confidenziali” e “interni”.

Il governo tedesco vuole sentire cosa ha da dire il management della Volkswagen, ma “la posizione del cancelliere Olaf Scholz è chiara, cioè che i lavoratori non dovrebbero subire le conseguenze di eventuali decisioni sbagliate prese dal management in passato e che la priorità dovrebbe essere di preservare i posti di lavoro.