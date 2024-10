Business Forum Italia-Libia. Meloni: “Insieme al Primo Ministro abbiamo voluto fortemente organizzare questo Business Forum”

AgenPress. Insieme al Primo Ministro abbiamo voluto fortemente organizzare questo Business Forum, che era un appuntamento che incredibilmente non si svolgeva da dieci anni ormai. E io sono molto fiera di aver contribuito a ripristinarlo perché penso che le nostre comunità imprenditoriali abbiano molto da dirsi, penso che siano molti i temi sui quali devono e possono confrontarsi e penso che il compito delle istituzioni sia quello di favorire questo dialogo.

Ringrazio per questo tutti i rappresentanti del mondo produttivo italiano e libico che sono presenti oggi così numerosi. Penso che questa partecipazione ci dica sostanzialmente due cose, cioè che i rapporti tra le nostre imprese non si sono mai interrotti e che c’è interesse comune a fare un salto di qualità anche rispetto a quello che abbiamo fatto finora.

Penso che il nostro obiettivo debba essere quello, da una parte, di rilanciare collaborazioni che erano ferme da tempo, dall’altro, di ampliare le collaborazioni che sono andate avanti sempre e soprattutto esplorare insieme le nuove forme di cooperazione.

Anche per questo ho voluto personalmente essere oggi qui a Tripoli, per ribadire la volontà, per ribadire l’impegno dell’Italia, del Governo italiano a essere a fianco della Libia, del suo popolo in questa nuova fase di ricostruzione e di sviluppo.