Business Forum Italia-Libia. Meloni: “Siamo stati i primi a livello europeo ad aver riaperto i voli diretti con la Libia”

AgenPress. Siamo stati i primi a livello europeo ad aver riaperto ormai più di un anno fa i voli diretti con la Libia. Sono fiera di poter annunciare oggi che ITA Airways tornerà a collegare le nostre due Nazioni a partire dal gennaio 2025.

Sono fiera anche del fatto che l’Italia sia stata la prima Nazione occidentale a cancellare il parere negativo sui viaggi d’affari in Libia. Penso che questi siano due tasselli fondamentali nel rilancio dei nostri rapporti economici, ma come dicevo sono convinta che la nostra cooperazione abbia ancora ampi margini di rafforzamento su molti fronti: dalla pesca all’agroindustria, l’economia del mare, la sanità, la farmaceutica. Anche per questo oggi noi sottoscriveremo numerose intese.

Con il Business Forum di oggi noi poniamo le basi per una fase completamente nuova delle nostre relazioni economiche e commerciali. Lo facciamo con la consapevolezza che Italia e Libia sono Nazioni amiche, sono Nazioni legate da secoli di storia comune, che i nostri destini sono intrecciati e siamo molto più legati di quanto spesso ricordiamo.

A noi spetta dare a questa cooperazione una forma nuova che sia capace di cogliere e sfruttare appieno le opportunità che questo tempo ci offre.