L’Italia migliore: un gesto semplice ma straordinario di un’assistente di volo

Aeroitalia, Paola e i valori nascosti del nostro Paese: La storia di un’Assistente di Volo che, con un gesto semplice e spontaneo, ha mostrato l’Italia migliore fatta di cortesia, attenzione e rispetto

AgenPress. “Questa mattina mia moglie e io abbiamo avuto il privilegio di viaggiare con Aeroitalia volo Roma-Catania delle 9:20. Ad accoglierci a bordo c’era Paola Cannella, Capo Cabina Senior, ovvero l’assistente di volo responsabile del servizio di cabina. Fin da subito ci ha sorpreso con la sua gentilezza e premura, domandandoci se desideravamo un caffè, che ci ha poi servito con un bicchiere d’acqua minerale, come si farebbe con degli ospiti a casa. È stato un gesto semplice, ma colmo di un’attenzione che raramente si sperimenta.

La vera sorpresa, tuttavia, è arrivata a destinazione. Mia moglie, giunta in albergo a Catania, si è accorta di aver lasciato a bordo il suo soprabito. Con poca speranza di recuperarlo, su sua insistenza, ho contattato Giancarlo Tomassi di Aeritalia, segnalando l’accaduto. Poco dopo ho ricevuto una telefonata da Daniela, dipendente della compagnia, la quale mi ha informato che la stessa Paola Cannella, con estrema gentilezza e senza esitare, si era offerta di riportarci personalmente il soprabito.

E così, un po’ increduli, abbiamo organizzato un incontro in centro a Catania, in via Etnea, dove ci siamo visti per la consegna. Paola si è rifiutata con garbo di accettare il nostro invito a pranzo, un gesto che ha reso ancora più evidente la spontaneità e la genuinità del suo aiuto. Non c’era nessun interesse, nessuna formalità: solo il desiderio di fare una cosa gentile per qualcuno.

Questo gesto di grande generosità, per nulla scontato, mi ha colpito profondamente e ha confermato il valore di quelle persone che, come Paola, lavorano con passione e dedizione, capaci di trasformare un episodio ordinario in un momento speciale. Spesso si parla delle eccellenze italiane per i grandi risultati, per i record e le innovazioni, ma io credo che queste eccellenze risiedano anche nei gesti quotidiani di persone come Paola, che fanno del loro lavoro una missione di cortesia e attenzione verso gli altri.

La generosità e il senso del dovere di Paola riflettono non solo la sua personale integrità, ma anche la cura che Aeritalia dimostra verso i suoi dipendenti. Gesti come questo sono il segno di un ambiente lavorativo che coltiva rispetto e armonia. Desidero dunque ringraziare Paola per il suo straordinario gesto e rivolgere alla compagnia aerea i miei sinceri complimenti: se ogni incontro con il personale di Aeritalia è come quello che abbiamo avuto oggi, allora siamo in ottime mani.

In un Paese ricco di persone come Paola, che incarnano i valori della gentilezza e del rispetto, è un onore poter raccontare la storia di chi, senza nulla chiedere, dona un piccolo pezzo di quella “Italia migliore” di cui dovremmo andare fieri ogni giorno”

Lo scrive il prefetto Francesco Tagliente Presidente della Fondazione Insigniti OMRI sulla Pagina FB.