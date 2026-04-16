All’Europa restano “forse sei settimane di carburante per aerei”

Il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, ha avvertito che gravi sconvolgimenti economici sono imminenti per alcune zone dell’Asia e dell’Europa se non sarà consentito il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz

AgenPress. L’Europa ha “forse scorte di carburante per aerei sufficienti per circa sei settimane”, ha dichiarato giovedì il capo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, avvertendo di possibili cancellazioni di voli “a breve” se le forniture di petrolio dovessero rimanere bloccate a causa della guerra con l’Iran.

Il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, ha dipinto un quadro allarmante delle ripercussioni globali di quella che ha definito “la più grande crisi energetica che abbiamo mai affrontato”, derivante dal blocco del flusso di petrolio, gas e altre forniture vitali attraverso lo Stretto di Hormuz.

Ora ci troviamo in una situazione critica, che avrà gravi ripercussioni sull’economia globale. E più a lungo durerà, peggiori saranno le conseguenze per la crescita economica e l’inflazione in tutto il mondo”, ha affermato.

L’impatto si tradurrà in “prezzi più alti della benzina, prezzi più alti del gas, prezzi più alti dell’elettricità”, ha affermato Fatih Birol.

Le ripercussioni economiche saranno disomogenee, con alcuni Paesi “più colpiti di altri”, ha affermato, citando Giappone, Corea, India, Cina, Pakistan e Bangladesh come Paesi in prima linea nella crisi energetica.

“I Paesi che soffriranno di più non saranno quelli la cui voce viene ascoltata di più. Saranno soprattutto i Paesi in via di sviluppo. I Paesi più poveri dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina”, ha affermato. “Poi arriverà in Europa e nelle Americhe”, ha aggiunto.

Se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto, ha affermato, per l’Europa “posso anticiparvi che presto sentiremo la notizia che alcuni voli dalla città A alla città B potrebbero essere cancellati a causa della mancanza di carburante per aerei”.