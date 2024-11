Mosca. Kirill: Gesù non mai ha condannato la pena di morte. Se qualcuno è pericoloso “deve essere rimosso”

AgenPress – Il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill, ha affermato domenica che, sebbene “Cristo stesso abbia sofferto un’esecuzione immeritata”, non ha mai condannato la pena di morte.

Durante un incontro con i membri di Time of Heroes, un gruppo di veterani di guerra ucraini, Kirill ha affermato che, nonostante la pena di morte sia una misura estrema, potrebbe essere consentita come punizione per alcuni crimini, anche se non ha specificato quali.

“Certo, uccidere una persona come punizione per i suoi crimini è una misura estrema e quindi sarebbe l’ideale che le persone non commettessero tali crimini che sarebbero seguiti dalla pena di morte”, ha detto Kirill, aggiungendo che se qualcuno è “estremamente pericoloso per la società” e se si dimostra impossibile “isolarlo, deve essere rimosso”.

“Il Signore non dice ‘uccidetelo’, ma ‘togliete il maligno da voi'”, ha aggiunto Kirill, citando un brano della Scrittura cristiana.

Sebbene la pena di morte sia tecnicamente ancora in vigore secondo il codice penale del Paese, la Russia ha mantenuto una moratoria sulla pena capitale sin dalla sua introduzione nel 1996 come condizione per l’adesione al Consiglio d’Europa, un’organizzazione dalla quale la Russia si è ritirata nel marzo 2022.

Il Patriarca ha sottolineato che la Chiesa “non ha mai insistito sull’abolizione di questa pena”, ma che la reintroduzione o meno della pena di morte dipenderà dal tasso di criminalità in Russia.

“Vorrei dire che accolgo con favore il fatto che ora abbiamo una moratoria sulla pena di morte, e ringrazio Dio per questo. Dobbiamo osservare come questa moratoria influirà sul tasso di criminalità nel nostro Paese. Se il crimine diminuisce, allora ringraziamo Dio, e non c’è bisogno di usare la pena di morte”.