Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Trump è un medico senza termometro”

AgenPress. “America first è il motto di Trump che vuole dire Prima di tutto l’America. Lasciando da parte l’aspetto di ignoranza geografica (sarebbe corretto dire Usa first) in quanto l’America è un continente che include altri Paesi, bisogna dire che Trump il quale vuole fare gli interessi del suo popolo, è un medico senza termometro e il termometro si chiama Wall Strett.

Appena annunciati i dazi Wall Strett è caduto seguito dalle borse asiatiche. Trump non ha compreso o finge che il mondo è globalizzato e che un’auto made in Usa di Usa ha solo l’ultima fase essendo fatta di elementi fabbricati nei Paesi colpiti dai suoi stessi dazi.

Altro che età dell’oro come Trump dice. Senza una meditata revisione e un accordo globale rischiamo l’età del bronzo e un ritorno al passato tanto che proprio negli Usa ritorna l’inflazione“.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana è Responsabile Dipartimento Sanità della DC, Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.