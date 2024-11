Influenza H3N2: gli esperti sottolineano l’Importanza della Prevenzione per la Nuova Stagione Influenzale

AgenPress. Con l’avvicinarsi del picco stagionale dell’influenza, cresce l’attenzione della comunità scientifica verso l’influenza H3N2, una variante del virus dell’influenza A. Caratterizzata da una particolare adattabilità e mutabilità, questa variante si distingue per la capacità di generare sintomi respiratori intensi e, in casi più rari, complicanze a livello neurologico. Queste evidenze emergono da una recente revisione scientifica pubblicata sul Journal of Infection, che ha approfondito l’associazione tra H3N2 e alcuni effetti neurologici.

Secondo lo studio, il virus H3N2 può talvolta causare disturbi neurologici come encefaliti e altre forme di infiammazione del sistema nervoso centrale. Sebbene queste manifestazioni siano considerate poco frequenti, gli esperti sottolineano la loro importanza clinica per una corretta gestione e prevenzione dell’influenza, soprattutto nelle fasce di popolazione più vulnerabili.

L’importanza della prevenzione

“La variante H3N2 è da tenere in considerazione, come per tutte le influenze stagionali, poiché può comportare una sintomatologia intensa e, in alcune situazioni, complicanze più complesse,” afferma il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene Generale e Applicata presso l’Università di Milano, Direttore scientifico di Osservatorio Virusrespiratori.it. “È essenziale, quindi, adottare misure di prevenzione adeguate, a partire dalla vaccinazione, che rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre la circolazione del virus e proteggere chi è più esposto a possibili complicanze, come anziani, bambini e persone con condizioni di salute preesistenti.”

Pregliasco aggiunge: “Il messaggio chiave per questa stagione influenzale è di rimanere vigili, ma senza allarmismi. L’influenza è una condizione stagionale con cui conviviamo, e la ricerca scientifica ci fornisce oggi importanti strumenti per affrontarla al meglio, sia in termini di prevenzione che di trattamento tempestivo. La vaccinazione antinfluenzale è consigliata non solo per prevenire l’infezione, ma anche per limitare la probabilità di complicazioni gravi. È una forma di tutela personale e collettiva.”

La vaccinazione: un alleato nella gestione della stagione influenzale

Come indicato dallo studio, le manifestazioni neurologiche di H3N2, pur essendo rare, suggeriscono l’importanza di un approccio informato e consapevole alla prevenzione. L’influenza, infatti, non è solo un’infezione stagionale che incide sul sistema respiratorio, ma può avere effetti più ampi, con ripercussioni sul sistema nervoso in alcuni casi specifici. La vaccinazione rappresenta dunque un’opportunità per proteggere i soggetti più esposti e ridurre complessivamente la pressione sulle strutture sanitarie.