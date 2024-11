L’Europa destina 20 milioni di euro a beneficio delle forze armate egiziane 

AgenPress. Il Consiglio europeo ha adottato oggi una misura di assistenza nell’ambito del Fondo europeo per la pace (EPF) del valore di 20 milioni di euro a beneficio delle forze armate egiziane (EAF).

La misura di assistenza contribuirà a rafforzare le capacità dell’EAF per migliorare la sicurezza nazionale e la stabilità dell’Egitto, nonché per migliorare la protezione dei civili. La misura di assistenza mira a rafforzare le capacità di controllo territoriale dell’EAF e, di conseguenza, a migliorare la sua capacità di rispondere alle minacce alla sicurezza in tutto il territorio dell’Egitto, in particolare nella regione occidentale.

La decisione odierna dimostra l’importanza che l’UE attribuisce al partenariato UE-Egitto , in un contesto regionale estremamente volatile.

Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di associazione nel 2004, il 17 marzo 2024, l’UE e l’Egitto hanno firmato una Dichiarazione congiunta su un partenariato strategico e globale , consistente in un pacchetto di impegni a breve e medio-lungo termine basati su sei pilastri chiave, dove la sicurezza e la difesa sono uno dei pilastri del partenariato UE multiforme. L’adozione odierna simboleggia la crescente cooperazione UE-Egitto in materia di sicurezza e difesa nel contesto del partenariato strategico e globale.

L’European Peace Facility è stato istituito a marzo 2021 per finanziare le azioni esterne dell’UE nei paesi partner con implicazioni militari o di difesa, con l’obiettivo di prevenire i conflitti, preservare la pace e rafforzare la sicurezza e la stabilità internazionale. In particolare, l’EPF consente all’UE di finanziare azioni volte a rafforzare le capacità di stati terzi e organizzazioni regionali e internazionali per quanto riguarda questioni militari e di difesa.