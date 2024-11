UNICEF/nord Gaza: l’ospedale Kamal Adwan è diventato una zona di guerra assediata

AgenPress. “L’ospedale Kamal Adwan, nel nord di Gaza, è diventato una zona di guerra assediata. Il suo reparto di terapia intensiva neonatale (NICU), l’ultimo rimasto nel nord, secondo le notizie, è stato danneggiato dai pesanti attacchi degli ultimi giorni.

L’accesso all’ospedale è incredibilmente difficile, ma le notizie indicano che i bambini che erano in cura lì sono stati uccisi e feriti in questi attacchi e che le forniture di ossigeno e acqua sono state danneggiate, interrompendo le cure cruciali per i pochi ancora aggrappati alla vita all’interno.

Ogni neonato che lotta per continuare a respirare all’interno di un’incubatrice ospedaliera è del tutto indifeso e dipende completamente da cure mediche e attrezzature specializzate per sopravvivere.

Nella Striscia di Gaza, si stima che almeno 4.000 bambini siano stati privati di cure neonatali salvavita nell’ultimo anno a causa di attacchi continui agli ospedali che cercavano disperatamente di tenerli in vita, perché la fornitura di elettricità è stata interrotta e perché il poco carburante fornito agli ospedali è tristemente inadeguato. Questa situazione è stata particolarmente letale nelle zone settentrionali della Striscia di Gaza.

Prima dell’inizio della guerra, nell’ottobre 2023, nella Striscia di Gaza c’erano otto unità di terapia intensiva neonatale con un totale di 178 incubatrici. La maggior parte di queste unità aveva recentemente ricevuto nuove attrezzature, comprese le incubatrici, dall’UNICEF. Anche allora, la capacità delle unità di terapia intensiva neonatale di Gaza era insufficiente a soddisfare l’elevata domanda di cure neonatali specializzate.

Oggi, tre di queste unità di terapia intensiva neonatale sono distrutte – tutte nel nord di Gaza – e il numero di incubatrici disponibili è crollato del 70% a circa 54 incubatrici in tutta la Striscia.

Nelle zone settentrionali di Gaza, il numero di incubatrici è sceso da 105 nelle tre unità di terapia intensiva neonatale a solo 9, tutte nell’ospedale Kamal Adwan. Dopo i pesanti attacchi subiti dall’ospedale negli ultimi giorni, non è chiaro se siano ancora funzionanti.

Almeno 6.000 neonati hanno bisogno di cure intensive nella Striscia di Gaza ogni anno. Tuttavia, il numero reale potrebbe essere più alto: i medici ci hanno detto che la percentuale di bambini nati prematuri, denutriti o con problemi di sviluppo e altre complicanze sanitarie è aumentata a causa dell’impatto della guerra sullo sviluppo fetale, sulla nascita e sulle cure.

Poiché gli aiuti e le forniture commerciali non possono entrare in larga scala e arrivare a tutti coloro che ne hanno bisogno nella Striscia di Gaza, manca una quantità sufficiente di cibo nutriente per le madri in gravidanza e in allattamento, con conseguente aumento delle nascite pretermine.

Le strutture sanitarie sono protette dal Diritto Internazionale Umanitario, così come i fornitori e il personale umanitario. I neonati vulnerabili e i bambini malati e feriti che necessitano di cure intensive vengono uccisi nelle tende, nelle incubatrici e tra le braccia dei loro genitori. Il fatto che questo non abbia spinto la volontà politica di porre fine alla guerra rappresenta una crisi fondamentale della nostra umanità”.