Biden: “La volontà degli elettori prevale e dobbiamo accettare la scelta fatta dal Paese”

AgenPress. Il presidente Joe Biden ha tenuto un discorso alla nazione dagli Stati Uniti per fare il punto sulla situazione politica e il suo futuro. Parlando dallo Studio Ovale, ha riflettuto sul proprio mandato e sul suo impegno per gli Stati Uniti, rivendicando i successi ottenuti durante la sua presidenza e sostenendo che la sua leadership meritava una riconferma. Tuttavia, ha spiegato che il ritiro dalla corsa presidenziale è stato motivato dal bisogno di garantire l’unità e la stabilità del Paese.

Nel discorso, Biden ha lodato Kamala Harris, definendola una partner incredibile e una leader resiliente, ribadendo il suo supporto per lei e sottolineando il contributo della vicepresidente nella difesa dei diritti civili e nella guida su temi cruciali come l’economia e la sicurezza. Biden ha inoltre fatto riferimento agli impegni americani in politica estera, sottolineando l’importanza di mantenere una NATO forte e di proteggere gli interessi statunitensi nel contesto delle tensioni internazionali, sebbene abbia rimarcato che l’America non è direttamente coinvolta nei conflitti.

Il discorso di Biden rappresenta una sorta di “testamento politico”, in cui ha delineato i suoi obiettivi per gli ultimi mesi in carica, inclusa la lotta all’acquisto e la gestione delle crisi globali, mostrando come la sua presidenza sia focalizzata sul mantenimento della democrazia americana e del suo fondamentale ruolo.​

“La volontà degli elettori prevale e dobbiamo accettare la scelta fatta dal Paese”. “Ieri ho parlato con il presidente-eletto Trump per congratularmi per la sua vittoria, gli ho assicurato che ho dato ordine alla mia intera amministrazione di lavorare con la sua squadra per assicurare una transizione pacifica e ordinata”.