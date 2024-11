FAO. Sale del 2% l’indice dei prezzi mondiali delle materie prime alimentari. Livello più alto in 18 mesi

AgenPress – Il benchmark per i prezzi delle materie prime alimentari mondiali è salito al suo livello più alto in 18 mesi a ottobre, guidato da un forte aumento delle quotazioni dell’olio vegetale, ha riferito venerdì l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

L’ indice dei prezzi alimentari della FAO , che traccia le variazioni mensili dei prezzi internazionali di una serie di materie prime alimentari scambiate a livello globale, ha registrato una media di 127,4 punti a ottobre, in aumento del 2,0 percento rispetto a settembre e del 5,5 percento rispetto al suo valore di un anno fa. Tuttavia, l’indice è rimasto del 20,5 percento al di sotto del picco di marzo 2022.

L’indice dei prezzi degli oli vegetali della FAO è aumentato del 7,3 percento a ottobre, raggiungendo il massimo di due anni a causa delle crescenti quotazioni di olio di palma, soia, girasole e colza, guidate principalmente dalle preoccupazioni sulla produzione.

L’indice dei prezzi dei cereali della FAO è aumentato dello 0,9 percento a ottobre, guidato dall’aumento dei prezzi all’esportazione di grano e mais. I prezzi globali del grano sono stati influenzati dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli nei principali esportatori dell’emisfero settentrionale, nonché dalla reintroduzione di un prezzo minimo non ufficiale nella Federazione Russa e dalle crescenti tensioni nella regione del Mar Nero. Anche i prezzi mondiali del mais sono aumentati, spinti in parte dalla forte domanda interna e dalle difficoltà di trasporto in Brasile dovute ai bassi livelli dei fiumi. Al contrario, l’indice FAO All Rice Price è sceso del 5,6 percento a ottobre, riflettendo le quotazioni più basse del riso indica guidate dalle aspettative di una maggiore concorrenza tra gli esportatori dopo la rimozione da parte dell’India delle restrizioni all’esportazione di riso non spezzato.

L’indice FAO Sugar Price è aumentato del 2,6 percento tra le persistenti preoccupazioni sulle prospettive di produzione 2024/25 in Brasile a seguito di prolungate condizioni meteorologiche secche. Anche l’aumento dei prezzi internazionali del petrolio greggio ha contribuito all’aumento delle quotazioni dello zucchero spostando più canna da zucchero verso la produzione di etanolo, mentre l’indebolimento del real brasiliano rispetto al dollaro statunitense ha limitato l’aumento.

L’indice FAO Dairy Price è aumentato dell’1,9 percento a ottobre, con una media del 21,4 percento in più rispetto al suo livello nello stesso periodo dell’anno scorso. L’aumento è stato trainato principalmente dai prezzi più alti di formaggio e burro a livello internazionale, mentre le quotazioni del latte in polvere sono diminuite.

In controtendenza rispetto alla tendenza generale al rialzo, l’indice dei prezzi della carne della FAO è sceso dello 0,3 percento da settembre, principalmente a causa dei prezzi più bassi della carne suina derivanti dall’aumento dei tassi di macellazione nell’Europa occidentale in un contesto di debole domanda interna e internazionale. I prezzi mondiali del pollame sono scesi leggermente a ottobre, mentre quelli della carne ovina sono rimasti stabili. Al contrario, i prezzi della carne bovina sono aumentati moderatamente, sostenuti da acquisti internazionali più forti.