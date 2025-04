Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Meloni bene a metà”

AgenPress. “Nel giorno in cui Donald Ttump ha scelto di rendere esecutivi i dazi, la leader Giorgia Meloni si è parzialmente smarcata dall’Europa che invoca e pretende una risposta veloce ed univoca a Trump con controdazi. Per la Meloni si può ancora aspettare. Se nel merito ha qualche fondatezza, nella sostanza arriva fuori tempo massimo ovvero poteva e doveva dirlo prima. Oggi al contrario fa un gigantesco favore a Trump che vede una Europa divisa e non compatta confermando la debolezza economica e politica avuta durante il conflitto Russia Ucraina.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del dipartimento Salute della DC , Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.