Ucraina. L’esercito russo ha utilizzato armi chimiche per 323 volte in ottobre. 4613 da febbraio 2022

AgenPress – Le forze russe hanno utilizzato armi chimiche sul campo di battaglia 323 volte nel mese di ottobre, ha riferito lo Stato maggiore ucraino l’8 novembre.

Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia , le unità di intelligence sulle radiazioni, chimiche e biologiche hanno registrato l’uso di sostanze chimiche pericolose sul campo di battaglia. Da febbraio 2022, sono stati registrati 4.613 casi.

L’esercito russo utilizza munizioni come la K-51 e la RG-VO, che contengono sostanze chimiche pericolose e vengono impiegate per operazioni antisommossa, e sono proibite come armi da guerra, si legge nel rapporto dello Stato maggiore .

L’esercito ucraino ha inoltre rilevato una quantità “significativa” di munizioni contenenti composti chimici pericolosi di “tipo non specificato”.

L’uso di munizioni chimiche da parte della Russia “viola palesemente le regole della guerra, ignora le norme e gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione”, ha affermato lo Stato maggiore.

L’uso di attacchi con gas da parte della Russia è in aumento. I soldati e gli ufficiali ucraini hanno riconosciuto che la tattica è efficace, consentendo a Mosca di catturare occasionalmente posizioni senza distruggerle.

I soldati ucraini hanno riferito di aver subito fino a sei attacchi di gas lacrimogeni al giorno, solitamente due o tre nel giro di un’ora.

L’8 ottobre il Regno Unito ha imposto sanzioni contro le unità russe coinvolte nell’uso di armi chimiche sul campo di battaglia in Ucraina.

All’inizio di quest’anno, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha confermato che le forze russe hanno utilizzato l’agente chimico cloropicrina in Ucraina. L’annuncio faceva parte di una dichiarazione più ampia sull’introduzione di nuove sanzioni statunitensi contro oltre 280 individui ed entità.

La cloropicrina è spesso usata come erbicida. Secondo i Centers for Disease Control (CDC) degli Stati Uniti , l’esposizione ai suoi vapori può causare gravi irritazioni alla pelle, agli occhi e, se inalati, agli organi interni.