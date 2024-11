Ucraina. La Croce Rossa Italiana inaugura 56 case per la popolazione

AgenPress. L’11 novembre alle ore 11:00, a Zhytomyr, la Croce Rossa Italiana inaugurerà oltre cinquanta moduli abitativi provvisori (map) che saranno a disposizione per le famiglie ucraine. L’iniziativa rientra nelle attività della CRI a supporto della popolazione, realizzate in concerto con la Croce Rossa Ucraina (URCS) per migliorare la qualità della vita degli sfollati e supportare la ricostruzione. Con questo progetto, la Croce Rossa Italiana ribadisce l’importanza di garantire assistenza alla popolazione civile che non prende parte al conflitto iniziato il 24 febbraio 2022.

“Sono 56 le case che la Croce Rossa Italiana sta per consegnare – ha dichiarato il Presidente della CRI, Rosario Valastro –, altrettante famiglie avranno un tetto sulla testa e potranno affrontare l’inverno in modo più sereno. Continuiamo ad essere lì, dove la gente soffre, e riusciamo a farlo grazie alla generosità degli italiani, di persone ed aziende che hanno avuto fiducia in noi”.