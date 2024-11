Esce il nuovo libro di Luca Zaia, Autonomia. La rivoluzione necessaria (Marsilio Editori)

AgenPress. Esce oggi Autonomia. La rivoluzione necessaria (Marsilio Editori, pagg. 176, euro 18,00), il nuovo libro del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Questo libro rappresenta l’occasione di parlare ai cittadini, in maniera semplice e diretta, di autonomia e dei principi che l’hanno ispirata, e sancisce l’impegno politico di Luca Zaia, da sempre in prima linea nel sostenere quella che definisce «la madre di tutte le riforme».

Nella notte tra il 18 e il 19 giugno 2024, il Parlamento approva la legge quadro per l’autonomia differenziata. Per Luca Zaia è il coronamento di un impegno che lo ha visto in prima linea nel sostenere quella che ha sempre definito «la madre di tutte le riforme».

Ma in che cosa consiste davvero l’autonomia? E come potrà cambiare in meglio la vita dei cittadini? Ricostruendo le tappe del cammino politico e istituzionale che ha condotto a questo traguardo, l’autore, con esempi e dati, smonta punto per punto le obiezioni di quanti additano la legge sull’autonomia come una minaccia all’unità del paese. La ragione, sostiene, sta soprattutto in una mancata conoscenza del provvedimento, oscurato dalle strumentalizzazioni e dalle polemiche di chi preme per mantenere in vita un sistema che ha contribuito a creare le attuali diseguaglianze.

Zaia riporta la discussione sul piano pragmatico, di chi vive e lavora sul territorio, mostrando perché la svolta andrà a beneficio di tutte le regioni. Al di là dei tecnicismi giuridici, con stile divulgativo e senza pretese di esaustività, illustra le novità e i vantaggi della vera rivoluzione in grado di rilanciare la crescita. E parla a coloro che hanno a cuore il futuro dell’Italia, specialmente ai giovani, a cui abbiamo il dovere di consegnare un paese all’altezza delle sfide di oggi. Non per dividere, ma per unire.

La prima presentazione del libro si terrà a Padova lunedì 18 novembre alle ore 19.30 presso il Padova Congress e dialogherà con l’autore Maurizio Belpietro.

«Solo imparando a conoscere questa riforma al di fuori delle beghe politiche e delle lotte tra fazioni, solo comprendendone il potenziale di rivoluzione pacifica e migliorativa del nostro assetto repubblicano, potrà diventare una causa di tutti, patrimonio comune. Un patrimonio che deve crescere con il contributo collettivo affinché si possa costruire insieme il futuro dell’Italia».

Luca Zaia (1968) è presidente della Regione Veneto. Con Marsilio ha pubblicato Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia (2021), I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta (2022) e Fa’ presto, vai piano. La vita è un viaggio passo a passo (2023).