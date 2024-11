Elon Musk: rispetto Mattarella ma continuerò a esprimere opinioni. Salvini lo difende: più difensori sovranità ci sono meglio è

AgenPress – “Rispetto per Mattarella, ma la libertà di espressione è protetta dalla Costituzione e continuerò a esprimere liberamente le mie opinioni”. Con queste parole, diffuse dal suo referente in Italia, Andrea Stroppa, Elon Musk risponde al messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che era intervenuto dopo il suo tweet contro i giudici italiani per la questione migranti-Albania dicendo che l’Italia sa badare a se stessa e che chiunque deve rispettarne la sovranità. Il magnate ha anche detto che, dopo le polemiche, ha avuto una telefonata con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, ribadendo il suo rispetto per la legge fondamentale italiana.

“Più difensori della sovranità nazionale ci sono nel mondo, meglio è”, afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. “Ascolto il Presidente Mattarella sempre con estrema attenzione, poi la libertà di pensiero e di parola per chiunque è fortunatamente sacra”, ha detto Salvini. Ma “gli italiani non aspettano Musk per decidere, così come in passato non ascoltavano Soros quando pontificava, o Macron o altri”.