Giornata Mondiale della Prematurità, Del Bo (FNOPO): “Le Ostetriche sono sempre accanto alle donne”

AgenPress. “Accanto ad ogni donna c’è sempre un’Ostetrica/o pronta a tenderle una mano, mettendo a disposizione tutta la sua professionalità per tutelare la sua salute e quella della sua famiglia”: è questo il messaggio che la FNOPO, la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, ha deciso di lanciare in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra il 17 novembre di ogni anno.

“Una donna che partorisce ha bisogno di supporto, una donna che partorisce pretermine in modo particolare – assicura la dottoressa Elsa Del Bo, Segretario della FNOPO -. Quando il parto avviene prematuramente non è raro che una donna possa sentire il peso della responsabilità di questo evento percependolo come un fallimento della maternità. Per questo – continua la dottoressa Del Bo – è necessario che accanto ad ogni donna protagonista di una tale esperienza ci sia un’Ostetrica/o. Una presenza necessaria anche per sostenerla e incoraggiarla nell’avvio dell’allattamento”.

“È frequente che un neonato pretermine non sia in grado di attaccarsi immediatamente e correttamente al seno, così da stimolare la montata lattea: se per tutti i bambini il latte materno è fondamentale per una buona crescita ed una corretta implementazione del sistema immunitario, per un neonato pretermine può trasformarsi in una vera e propria cura”, assicura il Segretario della FNOPO.

“Nonostante le evidenti difficoltà che derivano da un’esperienza estrema, dolorosa, come quella di un parto pretermine, queste donne sono più motivate di tutte le altre ad intraprendere l’allattamento al seno e di farlo con successo, vivendolo quasi come un riscatto rispetto a quella percezione di fallimento provata al momento del parto – spiega ancora la dottoressa Del Bo -. Tuttavia, va sottolineato che l’Ostetrica/o ha tutte le competenze necessarie per assistere una donna anche in caso di minaccia di parto pretermine in quanto può offrire un counseling adeguato alla delicata situazione per affrontare preoccupazioni e stress. Queste donne devono essere incoraggiate, motivate: l’Ostetrica/o è la professionista che, grazie alla sua formazione, può far capire che sentimenti di preoccupazione e un alto livello di stress possono influenzare il benessere del loro bambino”, conclude il Segretario Del Bo.