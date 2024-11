Florida. Il segretario generale della NATO Rutte incontra Trump. Sul tavolo il sostegno all’Ucraina

AgenPress – Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha incontrato oggi il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump in Florida.

Rutte e Trump hanno discusso una serie di questioni di sicurezza che affliggono la NATO, secondo il comunicato stampa. Non sono stati immediatamente resi noti dettagli sui dettagli delle discussioni.

Rutte avrebbe anche incontrato il deputato statunitense Mike Waltz, che Trump ha scelto come suo consigliere per la sicurezza nazionale, così come altri membri del team di sicurezza nazionale in arrivo da Trump. Waltz ha precedentemente espresso riserve sugli aiuti militari statunitensi all’Ucraina, ritenendo che l’Europa dovrebbe aumentare la sua spesa.

L’incontro tra Rutte e Trump è avvenuto in un contesto in cui si temeva che il secondo mandato di Trump potesse portare a un calo del sostegno allo sforzo bellico dell’Ucraina o addirittura a un ruolo minore svolto dagli Stati Uniti nell’alleanza militare.

A febbraio, Trump ha suscitato polemiche quando, durante la campagna elettorale, ha affermato che la Russia poteva fare “tutto quello che voleva” ai paesi membri della NATO che non rispettavano il criterio del 2% di spesa per la difesa.

Gli alleati rimangono moderatamente ottimisti sul fatto che Trump continuerà a sostenere l’Ucraina e la NATO, soprattutto se gli sforzi saranno presentati come una dimostrazione della forza degli Stati Uniti.

Nel corso di un incontro con i leader europei a Budapest il 7 novembre, Rutte aveva già sostenuto i tentativi di Trump di convincere i paesi della NATO a spendere di più per la difesa, oltre l’attuale obiettivo del 2% del PIL.

Dopo essersi congratulato con Trump per la vittoria alle elezioni, Rutte ha scritto il 6 novembre su X che “la sua leadership sarà di nuovo fondamentale per mantenere forte la nostra Alleanza. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui per promuovere la pace attraverso la forza attraverso la NATO”.