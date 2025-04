Corea del Sud. Yoon Suk Yeol è stato rimosso dall’incarico dopo che il tribunale ha confermato l’impeachment

AgenPress – Il presidente sospeso della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol , è stato rimosso dall’incarico dopo che la corte costituzionale del Paese ha votato all’unanimità per confermare la decisione del parlamento di metterlo sotto accusa per la sua sfortunata dichiarazione di legge marziale a dicembre.

Dopo settimane di deliberazioni e crescenti preoccupazioni sul futuro della democrazia in Corea del Sud, tutti gli otto giudici hanno votato per privare Yoon dei suoi poteri presidenziali.

La sentenza prevede che il presidente ad interim, Han Duck-soo, rimarrà in carica finché i sudcoreani non eleggeranno un nuovo leader entro 60 giorni.

Han ha promesso di assicurare che “non ci siano lacune nella sicurezza nazionale e nella diplomazia” e di mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico fino al voto.



“Rispettando la volontà del nostro popolo sovrano, farò del mio meglio per gestire le prossime elezioni presidenziali in conformità con la costituzione e la legge, assicurando una transizione fluida alla prossima amministrazione”, ha affermato in un discorso televisivo.

In un messaggio scritto ai “cari cittadini” del Paese dopo la sua rimozione dall’incarico, Yoon ha affermato che è stato “un grande onore” servire come presidente.

“Ringrazio profondamente tutti voi che mi avete sostenuto e incoraggiato nonostante le mie numerose mancanze”. Sono molto dispiaciuto e dispiaciuto di non essere riuscito a soddisfare le vostre aspettative. Pregherò sempre per la nostra amata Repubblica di Corea e per i suoi cittadini”.

Mentre i manifestanti anti-Yoon celebravano la decisione del tribunale, molti dei quali in lacrime, i media riportano che alcuni dei suoi sostenitori avevano iniziato a danneggiare i veicoli della polizia nei pressi del tribunale.

Nella sentenza della corte, trasmessa in diretta, il presidente della Corte Suprema facente funzione, Moon Hyung-bae, ha affermato che la decisione è stata unanime. “Con la presente pronunciamo la seguente sentenza, con l’accordo unanime di tutti i giudici. “(Noi) licenziamo il Presidente convenuto Yoon Suk Yeol”, ha aggiunto spiegando che Yoon aveva violato il suo dovere di presidente prendendo azioni che andavano oltre i poteri a lui concessi dalla costituzione. Le azioni di Yoon, ha aggiunto, hanno costituito una seria sfida alla democrazia.

“(Yoon) ha commesso un grave tradimento della fiducia del popolo, che è il membro sovrano della repubblica democratica”, ha detto Moon, aggiungendo che dichiarando la legge marziale, Yoon ha creato il caos in tutti i settori della società, dell’economia e della politica estera.

“L’imputato non solo ha dichiarato la legge marziale, ma ha anche violato la costituzione e le leggi mobilitando forze militari e di polizia per ostacolare l’esercizio dell’autorità legislativa. In definitiva, la dichiarazione di legge marziale in questo caso ha violato i requisiti sostanziali per la legge marziale di emergenza.



“Dato il grave impatto negativo sull’ordine costituzionale e i significativi effetti a catena delle violazioni dell’imputato, riteniamo che i benefici del mantenimento della costituzione rimuovendo l’imputato dall’incarico superino di gran lunga le perdite nazionali derivanti dalla rimozione di un presidente”.

Yoon, che non era presente in tribunale per la sentenza, non può presentare ricorso e ora deve rivolgere la sua attenzione a un processo penale separato, collegato alla sua dichiarazione di legge marziale, per le accuse di insurrezione.

Il suo partito al governo ha affermato di “accettare solennemente” la decisione della corte costituzionale. “È deplorevole, ma il partito People Power accetta solennemente e rispetta umilmente la decisione della corte costituzionale”, ha affermato il legislatore Kwon Young-se. “Porremo le nostre sincere scuse al popolo”.

Uno degli avvocati di Yoon, Yoon Kap-keun, è rimasto tuttavia provocatorio, descrivendo la sentenza come “completamente incomprensibile” e una “decisione puramente politica”.

La tanto attesa decisione sull’ordine impartito a tarda notte da Yoon all’inizio di dicembre di imporre la legge marziale ha messo in luce profonde divisioni nella società sudcoreana e ha allarmato gli Stati Uniti e altri alleati.

I suoi oppositori e sostenitori hanno tenuto grandi raduni negli ultimi giorni, anche se una presenza di polizia senza precedenti ha impedito ai dimostranti di accedere alle immediate vicinanze dell’edificio del tribunale venerdì. I resoconti hanno affermato che 14.000 agenti di polizia erano stati schierati nella capitale in previsione di possibili violenze, indipendentemente da come si sarebbe pronunciata la corte.

I sostenitori e gli avvocati di Yoon hanno sostenuto che la procedura di impeachment era illegale e che avrebbe dovuto essere immediatamente riconvocato alla carica, tre anni dopo che il populista conservatore era stato eletto alla guida della quarta economia asiatica.