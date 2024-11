Accordo Coesione Governo e Regione Sardegna. Meloni: “Con queste risorse finanziamo molti progetti che sono tutti progetti strategici per il territorio”

AgenPress. Con queste risorse finanziamo molti progetti, che sono tutti progetti strategici per il territorio, ma sono, come ricordava la Presidente Todde, progetti concentrati su alcune direttrici. Io ne individuo prevalentemente cinque.

Il tema della messa in sicurezza del territorio e sicuramente la parte più significativa, parliamo di 735 milioni di euro complessivamente sui temi ambientali, dissesto idrogeologico, siccità, in particolare appunto come veniva spiegato per rinnovare gli acquedotti e le infrastrutture per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua, tema molto importante anche per un pezzo fondamentale dell’economia sarda che è chiaramente l’agricoltura.

Poi la seconda direttrice si concentra sui trasporti e la mobilità. Qui investiamo circa 450 milioni di euro.

Con queste risorse finanziamo progetti importanti come il tratto Sant’Orsola – Li Punti della metro tramvia di Sassari, il miglioramento della mobilità provinciale.

C’è il tema dell’edilizia residenziale, anche io lo considero estremamente importante e qui complessivamente 230 milioni di euro.

C’è la questione della salute e quindi tanto l’ospedale di Sassari quanto quello di Cagliari verranno rafforzati, implementati, complessivamente 136 milioni di euro di investimento sulla priorità della sanità.

Scuola e università, che sono un’altra direttrice fondamentale, circa 187 milioni per l’edilizia scolastica, circa 104 milioni per la ricerca e l’infrastrutturazione dell’Università di Cagliari.

Quindi, ambiente, viabilità, casa, scuola, università, salute, che sono priorità trasversalmente riconosciute da tutti noi, che hanno come unico obiettivo quello di tentare di migliorare la qualità della vita dei cittadini.