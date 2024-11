Accordo Coesione Governo e Regione Sardegna. Meloni: “L’accordo di coesione che firmiamo oggi è un lavoro che complessivamente comincia a dare i suoi frutti”

AgenPress. L’accordo di coesione che firmiamo oggi, è un lavoro che complessivamente comincia a dare i suoi frutti, perché noi abbiamo ancora tantissimi problemi da risolvere, abbiamo tantissimi problemi da risolvere nelle regioni del Sud, però ce lo vogliamo dire che nel 2023 il Sud è stato la locomotiva d’Italia? Che nel 2023 il PIL del Mezzogiorno è cresciuto dell’1,3% più di quanto non fosse la crescita della media italiana, che qui l’occupazione è cresciuta anche di più di quanto non crescesse a livello nazionale, che è stato il Sud a dare l’impulso fondamentale all’export, che ci ha portato per la prima volta a essere la quarta Nazione esportatrice al mondo.

Si può fare, si può fare con un po’ di incentivi, infrastrutture, investimenti, orgoglio. E non devo anche qui spiegare ai sardi cosa sia l’orgoglio. Quindi arriviamo anche alla firma di questo Accordo di coesione con la Sardegna.