Carcere Minorile di Roma Casal Del Marmo. Aggredita con una testata agente femminile della Polizia Penitenziaria

AgenPress. Setto nasale saltato per una testata subita da un agente femminile della Polizia Penitenziaria da parte di una detenuta presso il carcere Minorile di Roma Casal Del Marmo, che si è resa anche responsabile di calci e pugni nei confronti di altre due agenti femminili che sarebbero intervenute per aiutare la loro collega.

Situazione candescente all’interno dell’IPM dove 68 detenuti di cui 14 femminili per mancanza di spazi dovute al sovraffollamento (si racconta di 8 ragazze in una stanza), sta portando alla totale esasperazione i ristretti ma anche il personale di Polizia Penitenziaria dove non trova sostegno e soprattutto tutele e garanzie da parte di un’amministrazione penitenziaria minorile in totale sbando.

Solidali con gli agenti presso il carcere minorile di Roma, dove vengono raccontate di altrettante aggressioni accadute nelle ultime settimane.