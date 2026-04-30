Dichiarazioni su Nordio. Dalla RAI lettera di richiamo a Ranucci. L’azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata

AgenPress. Prendo atto di quanto riporta l’Ansa, che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell’azienda. Tuttavia non ho timori di affrontare in giudizio il Ministro della Giustizia, che è anche colui che è custode dell’Albo dei giornalisti. Sul resto, ci sono cose che hanno un prezzo altre che hanno un valore. E per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell’umanità.