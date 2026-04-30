Dichiarazioni su Nordio. Dalla RAI lettera di richiamo a Ranucci. L’azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata

AgenPress. Prendo atto di quanto riporta l’Ansa, che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell’azienda. Tuttavia non ho timori di affrontare in giudizio il Ministro della Giustizia, che è anche colui che è custode dell’Albo dei giornalisti. Sul resto, ci sono cose che hanno un prezzo altre che hanno un valore. E per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell’umanità.
Rai, lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio nell’ultima puntata di “È sempre Cartabianca“
La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci – a quanto apprende l’ANSA – una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro della Giustizia Carlo Nordio.
L’azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata come da lui stesso ammesso. Inoltre Ranucci, secondo la Rai, era autorizzato esclusivamente a
presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente. Infine nella lettera si precisa che non verrà fornita alcuna tutela legale qualora il ministro dovesse adire le vie legali. (ANSA).
E’ quanto scrive Sigfrido Ranucci, in un post su Facebook.