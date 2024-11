Mascherine Covid. Foti (Fdl): Conte, Speranza e Arcuri superficiali. Eredità di 200 mln di euro da risarcire alla JC Electronics

AgenPress – “Alla già pesante eredità del governo Conte si aggiunge un nuovo capitolo: 200 milioni di euro da risarcire alla JC Electronics. L’azienda, pronta a fornire mascherine in piena emergenza Covid, si è vista bloccare il contratto di fornitura a causa di una clamorosa ‘svista’ del Commissario Straordinario Domenico Arcuri”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, commentando un servizio del programma Rai FarWest andato inonda ieri sera.

“Nel frattempo, l’Italia continuava a importare dalla Cina dispositivi irregolari e dannosi, per un affare che la magistratura stima in 1,25 miliardi di euro. Questo episodio conferma la superficialità con cui l’ex premier Giuseppe Conte, l’allora ministro della Sanità Roberto Speranza e il Commissario Arcuri hanno gestito l’emergenza pandemica, con pesanti conseguenze economiche e sanitarie per la Nazione. Gli italiani meritano spiegazioni perché è inaccettabile che debbano pagare per errori di tale gravità”.