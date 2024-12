Haiti: la catastrofe umanitaria continua a peggiorare

AgenPress. “La catastrofe umanitaria ad Haiti continua a peggiorare. Ogni giorno, gli haitiani subiscono alcuni dei peggiori abusi e minacce alla loro vita che si registrano in tutto il mondo. I gruppi armati commettono regolarmente gravi violazioni dei diritti dei bambini… tra cui uccisioni e mutilazioni. Finora, quest’anno, abbiamo registrato uno sconcertante aumento del 1.000% degli episodi di violenza sessuale contro i bambini.

È un abominio. Come se non bastasse, i gruppi armati reclutano e utilizzano attivamente i bambini nelle loro operazioni. Stimiamo che i bambini rappresentino il 30-50% dei membri dei gruppi armati… mentre il numero totale di bambini reclutati dai gruppi armati è aumentato del 70% nell’ultimo anno. Vengono usati come informatori, cuochi e schiavi sessuali e sono costretti a perpetrare loro stessi la violenza.

In tutto il Paese, cinque milioni e mezzo di persone, tra cui tre milioni di bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria… e la maggior parte di loro deve affrontare una grave insicurezza alimentare. Più di 700.000 persone, tra cui 365.000 bambini, sono sfollati all’interno del Paese e vivono in campi o rifugi sovraffollati.

I servizi di base, come l’acqua, i servizi igienici e l’assistenza sanitaria, sono crollati, esponendo i bambini e le famiglie a rischio di malattie, compreso il colera. A Port-au-Prince, molti ospedali e strutture sanitarie sono stati costretti a chiudere per motivi di sicurezza. E 1,5 milioni di bambini hanno perso l’accesso all’istruzione.

A peggiorare le cose, la violenza e l’insicurezza stanno minando la capacità degli operatori umanitari di raggiungere costantemente gli haitiani in difficoltà. Continuiamo ad avere un accesso limitato alle aree controllate dai gruppi armati… dove rimangono 2,7 milioni di persone, tra cui 1,6 milioni di donne e bambini.

Di conseguenza, centinaia di migliaia di bambini e famiglie che vivono in comunità assediate sono in gran parte tagliati fuori dagli aiuti umanitari.

Nonostante la violenza e l’accesso limitato, gli operatori umanitari continuano a fornire assistenza alle persone in difficoltà. Finora, quest’anno, l’UNICEF e i nostri partner hanno raggiunto più di 259.000 persone con forniture critiche di acqua, servizi igienici e sanitari… hanno fornito a 183.000 bambini e donne servizi di assistenza sanitaria di base… hanno sottoposto a screening 323.000 bambini al di sotto dei cinque anni per verificare la presenza di malnutrizione acuta grave… e hanno fornito a 61.000 bambini sostegno psicosociale.

Ma con le condizioni che peggiorano di giorno in giorno, dobbiamo ampliare con urgenza la risposta umanitaria. Ciò richiede un maggiore sostegno da parte della comunità internazionale. Il Piano di risposta umanitaria 2024 per Haiti è finanziato solo al 43%. I settori critici sottofinanziati includono la protezione dell’infanzia, l’istruzione e la nutrizione.

L’UNICEF esorta gli Stati membri ad agire con urgenza per rispondere ai crescenti bisogni umanitari ad Haiti. Ciò include l’aumento dei finanziamenti flessibili per le operazioni umanitarie… l’investimento nei servizi sociali di base e nell’assistenza allo sviluppo per sostenere la ripresa… e il sostegno al lavoro della Multinational Security Support Mission.

Inoltre, l’UNICEF continua a chiedere a tutti gli attori e ai gruppi armati di proteggere i diritti umani… di porre fine alle gravi violazioni dei diritti dei bambini… di cessare gli attacchi alle infrastrutture civili… di rilasciare immediatamente tutti i bambini dai loro ranghi… e di facilitare l’accesso senza ostacoli degli operatori umanitari per raggiungere in sicurezza le comunità bisognose.

L’UNICEF esorta inoltre la Multinational Security Support Mission e la polizia haitiana a dare priorità alla sicurezza e alla protezione di tutti i bambini… compresi quelli che sono stati reclutati e utilizzati dai gruppi armati. Dovrebbero essere messi in atto protocolli di consegna adeguati per garantire che tutti i bambini incontrati nelle operazioni militari siano trasferiti in modo sicuro agli attori civili della protezione dell’infanzia per il loro recupero e reinserimento.

La popolazione di Haiti ha sofferto troppo, per troppo tempo. La comunità internazionale ha gli strumenti e le risorse per aiutare il Paese a uscire dalla crisi e a intraprendere un percorso di recupero duraturo. Gli haitiani, e in particolare i bambini di Haiti, contano su di noi. Non dobbiamo deluderli”.

Dichiarazioni di Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF e Principal Advocate sulla situazione umanitaria ad Haiti per il Inter Agency Standing Committee rilasciate all’ECOSOC-Sessione Speciale su Haiti.