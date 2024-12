Amnesty Israele respinge il rapporto di Amnesty International che accusa Israele di genocidio a Gaza

AgenPress – Amnesty International Israele respinge un rapporto pubblicato da Amnesty International che accusa Israele di aver commesso un genocidio nella Striscia di Gaza, afferma l’organizzazione israeliana in una dichiarazione alla stampa, con alcuni membri che accusano gli autori dei rapporti di essere giunti a una “conclusione predeterminata”.

Amnesty International ha accusato Israele di aver commesso un genocidio nella Striscia di Gaza durante la sua guerra con Hamas, affermando che ha cercato deliberatamente di distruggere i palestinesi organizzando attacchi mortali, demolendo infrastrutture vitali e impedendo la consegna di cibo, medicine e altri aiuti.

Amnesty ha affermato che gli Stati Uniti e altri alleati di Israele potrebbero essere complici di un genocidio e ha chiesto loro di sospendere le spedizioni di armi.

“Le nostre schiaccianti scoperte devono servire da campanello d’allarme per la comunità internazionale: questo è un genocidio. Deve finire subito”, ha affermato la direttrice di Amnesty International Agnès Callamard nel rapporto.

Il rapporto è stato prontamente denunciato da Israele in quanto basato su falsità.

Il rapporto di 296 pagine del gruppo per i diritti umani sostiene che le azioni di Israele non possono essere giustificate dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele, che ha innescato la guerra, o dalla presenza di terroristi nelle aree civili.

La sezione israeliana del gruppo per i diritti internazionali afferma in una dichiarazione di non essere stata coinvolta nella ricerca, nel finanziamento o nella stesura del rapporto pubblicato oggi e che “non accetta l’affermazione secondo cui è stato dimostrato che nella Striscia di Gaza si sta verificando un genocidio e non accetta i risultati operativi del rapporto”.

Afferma che, sebbene “la portata delle uccisioni e della distruzione perpetrate da Israele a Gaza abbia raggiunto proporzioni orribili e debba essere fermata immediatamente”, non ritiene che gli eventi “rispondano alla definizione di genocidio come rigorosamente stabilita nella Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio”.

Pur respingendo l’accusa di genocidio, Amnesty Israel afferma comunque che le azioni di Israele a Gaza “sollevano sospetti di diffuse e gravi violazioni del diritto internazionale e crimini contro l’umanità” e chiede che vengano adottate misure che pongano immediatamente fine alla guerra a Gaza, innescata dall’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele.

La dichiarazione sembra anche criticare il doppio standard adottato da Amnesty International nei confronti di Israele e Hamas.

“Ci sono state accuse secondo cui sia il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre sia l’attacco israeliano a Gaza che è seguito al massacro siano stati genocidio o tentato genocidio”, afferma Amnesty Israel. “È imperativo e corretto indagare su queste accuse e garantire che lo standard richiesto per provare l’intenzione di commettere genocidio sia universale e coerente per tutte le parti, così come in qualsiasi altro caso nel mondo in cui vengono sollevate preoccupazioni simili”.

In una dichiarazione separata ottenuta dal quotidiano Haaretz, diversi membri di Amnesty Israel e membri ebrei di Amnesty International vanno oltre e accusano il rapporto di produrre un’“analisi artificiale” della situazione nella Striscia di Gaza.

“Fin dall’inizio, il rapporto è stato definito nella corrispondenza internazionale come ‘rapporto sul genocidio’, anche quando la ricerca era ancora nelle sue fasi iniziali”, affermano i membri di Amnesty, citando Haaretz.

“Questo è un forte indizio di parzialità e anche un fattore che può causare ulteriore parzialità: immaginate quanto sia difficile per un ricercatore lavorare per mesi su un rapporto intitolato ‘rapporto sul genocidio’ e poi dover concludere che riguarda ‘solo’ crimini contro l’umanità”, aggiungono. “Conclusioni predeterminate di questo tipo non sono tipiche di altre indagini di Amnesty International”.

Accusando il rapporto di essere stato “motivato dal desiderio di sostenere una narrazione popolare tra il pubblico di riferimento di Amnesty International”, la dichiarazione congiunta chiede all’organizzazione di “riconsiderare criticamente le procedure di lavoro e le metodologie che hanno portato alla pubblicazione di questo rapporto imperfetto”.