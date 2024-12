AgenPress – Il 5 dicembre 1994, l’Ucraina aveva firmato una serie di accordi politici che avrebbero garantito la sovranità e l’indipendenza del Paese in cambio dell’adesione al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

Firmato a Budapest, il Memorandum porrebbe le basi affinché l’Ucraina dismetta il suo arsenale nucleare, in cambio della garanzia da parte di Stati Uniti , Regno Unito e Russia di non ricorrere a mezzi economici e militari per attaccare il Paese.

Vent’anni dopo la firma dell’accordo, la Russia ha lanciato una guerra contro l’Ucraina, occupando la Crimea e parti dell’Ucraina orientale. Trent’anni dopo, la Russia sta conducendo attivamente un’offensiva su vasta scala contro l’Ucraina, bruciando le città e uccidendo le persone che un tempo aveva promesso di proteggere.

L’ombra degli eventi del 1994 aleggia ancora oggi sull’Ucraina. Nonostante gli accordi, l’Ucraina non ha ricevuto il principale beneficio della rinuncia al terzo potenziale nucleare più grande al mondo: la sicurezza. Molti a Kiev credono che il paese sia stato costretto a un accordo ineguale dalle parti che non avevano alcuna intenzione di rispettare ciò che avevano firmato.

“Oggi, il Memorandum di Budapest è un monumento alla miopia nel processo decisionale in materia di sicurezza strategica”, si legge nella dichiarazione del Ministero degli Esteri ucraino in vista del 30° anniversario dell’accordo.

“Dovrebbe servire a ricordare agli attuali leader della comunità euro-atlantica che costruire un’architettura di sicurezza europea a spese degli interessi dell’Ucraina, anziché prenderli in considerazione, è destinato al fallimento”.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, l’Ucraina si è ritrovata con 176 missili balistici intercontinentali, tra cui 130 SS-19 Stiletto a propellente liquido e 46 SS-24 Scalpel a propellente solido, secondo la Nuclear Threat Initiative (NTI). L’Ucraina aveva anche tra 1.514 e 2.156 testate nucleari strategiche e tra 2.800 e 4.200 testate nucleari tattiche nel suo arsenale.

Tuttavia, l’Ucraina non era destinata a conservare il suo arsenale nucleare. La disposizione sullo status non nucleare è stata sancita nella Dichiarazione di sovranità statale dell’Ucraina, adottata dal parlamento ucraino il 16 luglio 1990. Le disposizioni sul futuro status nucleare sono state confermate anche quando l’Ucraina ha ottenuto l’indipendenza nel 1991.

In meno di un anno, Leonid Kravchuk, il primo presidente dell’Ucraina indipendente, approvò il Protocollo di Lisbona. Il protocollo integrava il Trattato di riduzione delle armi strategiche (START I) firmato tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti nel 1984. Anche gli Stati Uniti, la Russia , la Bielorussia e il Kazakistan divennero firmatari del protocollo.

In base al Protocollo di Lisbona, l’Ucraina, la Bielorussia e il Kazakistan si sono impegnati ad aderire al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), rinunciando così al loro status nucleare.

Il 5 dicembre 1994, l’Ucraina ha firmato il Memorandum di Budapest . Secondo il documento, i paesi firmatari, Regno Unito, Russia e Stati Uniti, si sono impegnati a essere garanti dell’indipendenza e della sovranità dell’Ucraina e si sono astenuti dall’utilizzare armi o pressioni economiche contro l’Ucraina. In cambio, l’Ucraina ha rinunciato al suo status nucleare.

In cambio della rinuncia alle armi nucleari, l’Ucraina ha ricevuto anche benefici economici sotto forma di combustibile per le centrali nucleari. Nei primi anni ’90, l’Ucraina stava attraversando una crisi finanziaria e si verificavano blackout a rotazione in tutto il paese. Quindi, rinunciando ai bombardieri strategici, l’Ucraina ha parzialmente saldato i suoi debiti sul gas.

“La Russia ha usato il Memorandum di Budapest in modo molto astuto. Per essere più precisi, ha incoraggiato e costretto l’Occidente a fare pressione sull’Ucraina affinché firmasse il memorandum. Allo stesso tempo, la Russia lo ha posizionato come ‘un nobile atto di geopolitica globale'”, ha detto Liagusha.

“La Russia ha promosso la narrazione che l’Ucraina è uno stato fallito, uno stato inesistente, e inesistente significa incontrollato. E in uno stato inesistente e incontrollato, le armi nucleari sono la peggiore opzione possibile. Sfortunatamente, questa astuta e subdola diplomazia e propaganda hanno raggiunto i loro obiettivi”, ha detto Anton Liagusha, direttore accademico del master in studi sulla memoria e storia pubblica presso la Facoltà di economia di Kiev (KSE).

L’Ucraina ha rispettato pienamente i suoi accordi nel 1996: tutte le testate nucleari sono state trasferite alla Russia per la distruzione e le basi strategiche classificate sono state convertite a uso non militare. I garanti, d’altro canto, non hanno rispettato i loro obblighi.

Lo storico ha definito questo passo un errore, perché è fermamente convinto che oggi le armi nucleari costituiscano ancora una garanzia di non aggressione e una certa garanzia di tutela della sovranità.

“Al momento della firma del Memorandum di Budapest , l’Ucraina non era in grado di garantire la propria sovranità in caso di aggressione militare diretta da parte della Russia o di altri stati”, ha detto Liagusha.

“Ciò significa che rinunciare alle armi nucleari è una storia assurda. E sono sicuro che i politici che hanno firmato questo memorandum lo hanno capito.”