Esplosione Calenzano. Identificata la prima vittima. Sciopero generale provinciale l’11 dicembre di 4 ore organizzato da Cgil, Cisl, Uil

AgenPress – Vincenzo Martinelli, 51 anni è la prima vittima identificata, era autista di autocisterne e viveva a Prato.

La vittima farebbe parte della lista delle cinque persone che mancano all’appello, due morti e tre dispersi, tutti operai che stavano guidando le autocisterne. Nella lista ci sono un operaio originario di Catania di 57 anni, un operaio di Napoli di 62 anni, un operaio originario della provincia di Novara di 49 anni, un operaio nato in Germania ma italiano di 45 anni e un operaio di Matera di 45 anni.

Cgil Firenze, Cisl Firenze Prato e Uil di Firenze hanno proclamato uno sciopero generale provinciale di 4 ore (fine turno) per l’11 dicembre con manifestazione (14:30-16:30) a Calenzano. Così i sindacati che esprimono “dolore per la tragedia, cordoglio per le vittime, vicinanza ai feriti e ai familiari, gratitudine verso i soccorritori, oltre a tanta rabbia” per “l’ennesima tragedia sul lavoro con dimensioni e risvolti ancora da capire su vari fronti”. Quanto successo “è inaccettabile, attendiamo il lavoro degli inquirenti per fare luce”. Senza sicurezza non c’è lavoro, non c’è dignità, non c’è vita”.