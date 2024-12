Pennsylvania. Arrestato Luigi Mangione, 26 anni, sospettato di aver ucciso Brian Thompson

AgenPress – Luigi Mangione, il 26enne sospettato dell’omicidio a colpi di arma da fuoco del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson , è stato accusato di omicidio dai pubblici ministeri di New York, secondo quanto riportato dai verbali del tribunale.

Mangione è stato rintracciato in un ristorante McDonald’s ad Altoona, Pennsylvania, con diversi documenti falsi, tra cui uno con il nome “Marc Rosario”, secondo due alti funzionari delle forze dell’ordine. Un dipendente del ristorante lo ha riconosciuto e ha chiamato la polizia locale, ha detto il commissario di polizia di New York Jessica Tisch in una conferenza stampa.

Gli inquirenti stanno indagando per scoprire se Mangione si fosse recato di recente ad Altoona in autobus da Philadelphia, distante 240 miglia.

In Pennsylvania, Mangione è stato accusato di porto d’armi senza licenza, falsificazione, manomissione di documenti o documenti di identità, possesso di strumenti del crimine e fornitura di falsi documenti di identità alla polizia.

Ore dopo, secondo i documenti giudiziari pubblicati online, le autorità di New York lo hanno incriminato per omicidio, tre capi d’imputazione per possesso illegale di arma e un capo d’imputazione per possesso di strumento contraffatto.

La mossa segue la sua udienza preliminare presso il tribunale della contea di Blair ad Altoona, Pennsylvania, lunedì sera, dove gli sono state lette accuse di possesso di armi e falsificazione. Il giudice ha chiesto a Mangione se avesse capito le accuse contro di lui, e lui ha detto di sì. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di colpevolezza.

I procuratori della Pennsylvania, citando falsi documenti d’identità e una grossa somma di denaro rinvenuti su Mangione, hanno sostenuto che l’uomo era a rischio di fuga e hanno chiesto che la cauzione venisse negata, cosa che è stata fatta.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha dichiarato di aspettarsi che Mangione affronti presto le accuse a New York.

La famiglia Mangione ha poi rilasciato una dichiarazione in cui affermava: “La nostra famiglia è scioccata e devastata dall’arresto di Luigi. Offriamo le nostre preghiere alla famiglia di Brian Thompson e chiediamo alle persone di pregare per tutti i soggetti coinvolti”.

Lunedì mattina, Mangione è stato visto in un McDonald’s ad Altoona, in Pennsylvania, ed è stato riconosciuto da qualcuno che ha poi chiamato la polizia locale.

La polizia ha trovato Mangione in possesso di un silenziatore per armi da fuoco, una maschera compatibile con quella indossata dall’uomo armato, un falso documento d’identità del New Jersey corrispondente a quello utilizzato dall’uomo per registrarsi nell’ostello di New York City prima della sparatoria e un documento scritto a mano che “parla sia della sua motivazione che della sua mentalità”, ha osservato Tisch.

“Questa apprensione è dovuta al lavoro instancabile dei più grandi detective del mondo e, naturalmente, ai solidi rapporti che abbiamo con i nostri partner delle forze dell’ordine locali a ogni livello, locale, statale e federale”, ha affermato Jessica Tisch, commissario di polizia di New York City.

Al momento dell’arresto, la polizia ha affermato che Mangione era in possesso di una ghost gun che potrebbe essere stata realizzata con una stampante 3D, in grado di sparare un proiettile da 9 mm e dotata di silenziatore. Una ghost gun è un’arma assemblata con parti vendute online e quella trovata, afferma la polizia, corrisponde alle descrizioni della pistola utilizzata nella sparatoria.

Mangione si è laureato all’Università della Pennsylvania nel 2020 con una laurea triennale in informatica e una specializzazione in matematica, conseguendo contemporaneamente una laurea specialistica in informatica e scienze dell’informazione, ha confermato un portavoce dell’università.

Nel 2016 si è diplomato alla Gilman School, una scuola superiore maschile di Baltimora.

“Si tratta di una notizia profondamente angosciante che si aggiunge a una situazione già terribile”, ha affermato Henry PA Smyth, preside della Gilman, in una dichiarazione. “I nostri cuori sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti”.

Mangione è nato e cresciuto nel Maryland, hanno affermato le autorità, con legami a San Francisco, California, e il suo ultimo indirizzo noto era Honolulu, Hawaii.