Bashar al-Assad: “La Siria è ora nelle mani dei terroristi”

AgenPress. Il deposto presidente siriano Bashar al-Assad ha dichiarato oggi di non aver lasciato la Siria in modo premeditato il giorno in cui la capitale Damasco è stata catturata dai ribelli, affermando che Mosca aveva chiesto la sua rimozione.

“La mia partenza dalla Siria non è stata pianificata né è avvenuta nelle ultime ore dei combattimenti, contrariamente a quanto affermato da alcuni”, ha detto Assad.

“Mosca ha chiesto il mio immediato trasferimento in Russia la sera di domenica 8 dicembre”, ha affermato Assad, sottolineando che la Siria è ora “nelle mani dei terroristi”.