Consiglio europeo. Meloni alla Camera dei Deputati: “Consolidare l’idea di un’Italia stabile consente di rafforzare la nostra cooperazione con i partner”

AgenPress. Nonostante vi sia ancora chi, non curante della realtà, continua a ripetere il mantra di un presunto isolamento internazionale dell’Italia, i fatti sembrano dimostrare l’esatto contrario. Il Governo italiano è sempre più indicato dagli osservatori internazionali come centrale in numerose dinamiche ed è un cambiamento in positivo che, al di là delle personali convinzioni politiche, dovrebbe inorgoglire ogni sincero italiano, così come l’Italia è sempre più protagonista nei nuovi formati di dialogo, che nascono in Europa per cercare di affrontare, in modo pragmatico e concreto, i numerosi dossier strategici che stiamo che stiamo discutendo: penso alla riunione sulle migrazioni, inaugurata a margine dello scorso Consiglio europeo nella sede della delegazione italiana a Bruxelles, un format promosso da Italia, Danimarca e Paesi Bassi che raccoglie diverse Nazioni, al quale partecipa anche la Presidente della Commissione europea, per fare stato dell’avanzamento della nuova politica migratoria dell’Unione e ragionare insieme su soluzioni innovative.

Ma penso anche al Vertice Nord-Sud sulla sicurezza, che si svolgerà nei prossimi giorni in Finlandia, promosso dal Primo Ministro Orpo, al quale l’Italia è stata invitata a partecipare insieme ai Primi Ministri di Grecia e Svezia e all’Alto rappresentante UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza.

Mi sono soffermata su questi aspetti perché mi piacerebbe che, insieme, provassimo a fare un salto di livello, nel nostro dibattito sull’Europa, nel merito delle scelte da compiere e sul ruolo che l’Italia deve svolgere. È un fatto che la nostra straordinaria condizione di stabilità – straordinaria non solo rispetto al passato della nostra Repubblica, ma anche rispetto alle turbolenze politiche che diverse grandi Nazioni europee si trovano ad affrontare – sia un importante capitale, che l’Italia può e deve saper mettere a frutto e che è nel nostro interesse nazionale saper evidenziare in ogni occasione. Consolidare l’idea di un’Italia stabile consente di rafforzare la nostra cooperazione con i partner, consente di attrarre maggiori investimenti esteri, consente di lavorare per riportare a casa i nostri troppi cervelli in fuga, ai quali dobbiamo provare, insieme, a regalare un nuovo gratificante sogno in patria.

Naturalmente, il primo dovere per garantire questa stabilità spetta alla maggioranza, che approfitto per ringraziare della compattezza che sta dimostrando nella quotidiana azione di governo e nell’attività parlamentare, ma il valore aggiunto dato da questa stabilità è certamente una carta preziosa da giocare anche all’interno del Consiglio europeo.