Consiglio europeo. Meloni alla Camera dei Deputati: “Il ruolo assegnato all’Italia nella nuova Commissione è adeguato al peso della nostra Nazione in Europa”

AgenPress. L’ultima volta che sono venuta in quest’Aula dovevamo ancora attraversare il percorso parlamentare necessario alla conferma del Collegio dei commissari, proposto e guidato, per la seconda volta, da Ursula von der Leyen. Certamente non si è trattato di un percorso semplice né immune da polemiche politiche anche aspre, ma al termine di quel percorso mi sento di poter dire con orgoglio: missione compiuta.

Un italiano è stato nominato Vice Presidente esecutivo della Commissione europea, un politico di valore, stimato in Italia e in Europa. A lui, a Raffaele Fitto, è stato affidato un portafoglio importante, che vale complessivamente circa 1.000 miliardi di euro tra i Fondi delle politiche di coesione del bilancio 2021- 2027 (circa 400 milioni di euro) ai quali vanno sommati quelli della nuova programmazione che verrà, in ogni caso, definita da questa Commissione e le risorse del Next Generation EU (circa 600 milioni di euro), competenza che Fitto condividerà con il Commissario Dombrovskis.

Così come la Vice Presidenza esecutiva assegnata al Commissario italiano non è, per noi, semplicemente un titolo onorifico, ma è piuttosto uno strumento concreto che consentirà al Commissario italiano di supervisionare e coordinare le politiche dell’Unione europea in settori strategici come l’agricoltura, la pesca, i trasporti, il turismo, l’economia del mare e l’housing sociale; settori nei quali una sensibilità italiana può certamente contribuire a riportare il dibattito su un approccio pragmatico, superando quella deriva ideologica e dogmatica che Bruxelles ha mostrato in troppi ambiti negli ultimi anni.

Credo che tutti, in quest’Aula, possiamo riconoscere come il ruolo assegnato all’Italia nella nuova Commissione sia adeguato al peso della nostra Nazione in Europa: è un risultato che conferma la centralità dell’Italia nel nuovo contesto europeo e, dal mio punto di vista, anche la capacità del nostro Governo di far valere le ragioni dell’Italia; ma si tratta anche di un riconoscimento personale per Raffaele Fitto e per gli ottimi risultati che ha raggiunto in questi due anni da Ministro della Repubblica italiana.

Se oggi l’Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo si deve soprattutto all’ottimo lavoro svolto da lui e dai suoi uffici, oltre che dall’impegno di tutti i Ministri e di tutti i livelli istituzionali del sistema Italia nel suo complesso Come sapete, questa difficile eredità è stata raccolta dall’onorevole Tommaso Foti, una persona seria e capace che quest’Aula ha imparato a conoscere alla quale rinnovo, a nome dell’intero Governo, i migliori auguri di buon lavoro.