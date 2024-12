Bari. UGL: “All’ospedale di Altamura dieci persone aggrediscono una dottoressa, difendiamo gli operatori prima che la violenza si trasformi in tragedia”

AgenPress. “L’ennesima aggressione ai danni di un professionista della sanità impegnato nell’arduo compito di garantire l’assistenza ai nostri cittadini. Stavolta è accaduto nell’ospedale di Altamura, dove un gruppo di una decina di persone ha aggredito verbalmente, in maniera violenta, una dottoressa in servizio e insultato pesantemente anche altri medici presenti”, dichiarano in una nota il segretario nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano e il segretario regionale Giuseppe Mesto.

“Ingiustificabile l’ira violenta dei familiari a seguito del decesso di un’anziana. La vittima dell’aggressione – continuano i sindacalisti – ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, uscendone con una prognosi di 5 giorni, e stamattina ha sporto denuncia contro gli autori.

Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla dottoressa aggredita, condannando fermamente questo ennesimo atto di violenza vile e inaccettabile. Chiediamo un intervento immediato della Regione Puglia per garantire la sicurezza di tutti gli operatori prima che gli atti di violenza purtroppo sempre più frequenti non si trasformino in tragedia” concludono Giuliano e Mesto.