Russia. Droni ucraini scolpiscono grattacieli residenziali a Kazan. Tra gli edifici attaccati il complesso residenziale di Manhattan

AgenPress – Un’ondata di attacchi di droni ucraini ha preso di mira la capitale della repubblica del Tatarstan nelle prime ore di sabato, hanno affermato le autorità regionali , danneggiando diversi edifici residenziali e costringendo alla chiusura di almeno due aeroporti vicini.

Il capo della regione del Tatarstan, Rustam Minnikhanov, ha descritto l’attacco come senza precedenti nella sua portata e ha affermato che le squadre di emergenza hanno evacuato i residenti degli edifici colpiti, allestito rifugi temporanei e fornito loro pasti caldi.

“Oggi Kazan ha dovuto affrontare un attacco di droni di massa. Mentre prima erano presi di mira gli impianti industriali, ora il nemico attacca civili pacifici, colpendo le case al mattino”, ha scritto in un messaggio pubblicato su Telegram.

Il Ministero della Difesa russo ha attribuito l’attacco all’Ucraina, accusando Kiev di aver schierato droni ad ala fissa in tre ondate tra le 7:40 e le 9:20. “Le difese aeree hanno distrutto tre droni, mentre altri tre sono stati neutralizzati utilizzando sistemi di guerra elettronica”, ha affermato il Ministero.

Kazan, situata a circa 700 chilometri (435 miglia) a est di Mosca, è stata in passato sotto attacco da parte di droni. Tuttavia, gli attacchi di sabato segnano la prima volta che sembrano aver preso di mira direttamente edifici residenziali in città.

Tra gli edifici attaccati sabato c’era il complesso residenziale di Manhattan, secondo i giornalisti dei media statali. Così come il grattacielo residenziale Lazurny Nebes, dove è scoppiato un incendio prima che i pompieri riuscissero a spegnerlo.

I video condivisi sui social media hanno mostrato almeno un drone schiantarsi contro il Lazurny Nebes, che si trova sul lato est di Kazan, vicino a un ippodromo. Durante quell’attacco, il grattacielo era già visibilmente danneggiato e il fumo usciva dalle sue finestre, il che suggerisce che almeno un drone aveva già colpito l’edificio.

Secondo l’agenzia di stampa statale TASS, un totale di otto droni ucraini hanno colpito edifici residenziali a Kazan, mentre un altro ha tentato di colpire un sito industriale, ma ha mancato il bersaglio. I lavoratori degli impianti industriali nella capitale del Tatarstan sono stati evacuati a scopo precauzionale, ha aggiunto l’agenzia di stampa.

Le autorità hanno dichiarato che non si sono verificati morti o feriti, anche se alcune segnalazioni non confermate provenienti dai canali di notizie di Telegram suggeriscono che almeno tre persone hanno riportato ferite lievi, principalmente a causa dei vetri frantumati.

L’aeroporto di Kazan è stato temporaneamente chiuso a tutti i voli “per garantire la sicurezza dei voli”, secondo Rosaviatsia, l’autorità russa per l’aviazione civile, mentre sono state evacuate anche le scuole locali , ha affermato l’emittente economica affiliata allo Stato RBC.

I droni ucraini hanno attaccato per la prima volta obiettivi in ​​Tatarstan ad aprile, quando 13 persone sono rimaste ferite in un attacco a un dormitorio, che all’epoca era ritenuto l’attacco con drone a più lungo raggio mai effettuato dall’Ucraina contro obiettivi in ​​Russia.