Los Angeles. Sting canta “Shape of My Heart” accompagnato da un soldato ucraino

AgenPress – A Los Angeles, il cantante britannico Sting ha cantato il suo successo “Shape of My Heart” accompagnato dal militare ucraino e suonatore di bandura Taras Stolyar.

La ONG “Ukrainian Cultural Landing” lo ha segnalato su Facebook e ha pubblicato un video.

“La diplomazia culturale ucraina è quando una star mondiale esegue un successo mondiale al suono della bandura di un soldato ucraino. Questo è esattamente ciò che è successo a Los Angeles durante il tour americano del Cultural Landing”, si legge nella dichiarazione.

A casa dell’attore Sean Penn, l’esercito ucraino ha incontrato le star della musica mondiale: The Killers, Queens of the Stone Age e il leggendario Sting, con il quale il suonatore di bandura Taras Stolyar ha eseguito la canzone preferita da milioni di persone: “Shape of My Heart”.

“A Sting è piaciuta questa versione? La risposta è ovvia: il giorno dopo Taras Stolyar ha accompagnato Sting al suo concerto da solista”, ha osservato il Cultural Landing.

Come ha fatto notare la ONG, volevano pubblicare questo video in un secondo momento, “ma poiché è già stato pubblicato senza il nostro permesso e sta circolando sui social media, vi riveliamo tutti i dettagli”.