Gaza. Ex funzionari di Biden e Trump: qualsiasi accordo su ostaggi “deve includere l’immediato rilascio dei sette americani”

AgenPress – Due ex funzionari statunitensi, uno dell’amministrazione Biden e uno del primo mandato di Trump, scrivono un editoriale congiunto sul Wall Street Journal invitando Hamas a liberare i sette cittadini americani detenuti dal 7 ottobre 2023, nella prima fase di un possibile accordo di tregua.

“Tutte le parti coinvolte in queste negoziazioni devono sapere che qualsiasi accordo deve includere l’immediato rilascio dei Sette americani. Non sono una merce di scambio”, scrivono l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Robert O’Brien, e Tom Nides, che ha prestato servizio come ambasciatore degli Stati Uniti in Israele sotto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dal 2021 al 2023.

“Hamas e i suoi sostenitori devono sentire il messaggio forte e chiaro: liberate gli americani nella prima fase dell’accordo. Tutti quanti. Liberate i sette americani e ricordate i loro nomi alle vostre celebrazioni natalizie di questa settimana: Edan Alexander , Itay Chen , Sagui Dekel-Chen , Gadi Haggai, Judi Weinstein Haggai , Omer Neutra e Keith Siegel “, continua l’editoriale del WSJ.

“Questo è il miglior affare che vedrai mai, Hamas.” I sette americani, tutti cittadini israeliani, erano tra le 251 persone rapite durante il massacro di Hamas del 7 ottobre, durante il quale circa 3.000 terroristi hanno fatto irruzione oltre il confine in Israele via terra, aria e mare, uccidendo circa 1.200 persone, per lo più civili, molte delle quali in atti di brutalità e aggressioni sessuali.

Si ritiene che 96 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre siano ancora a Gaza, compresi i corpi di almeno 34 morti confermati dalle IDF.