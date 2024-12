Israele. Netanyahu promette di intensificare la lotta contro gli Houthi nello Yemen

AgenPress – Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrebbe agito contro i ribelli Houthi nello Yemen con la stessa forza usata contro le altre “armi terroristiche” dell’Iran, il che sembra indicare l’inizio di una campagna intensificata contro il gruppo per procura della Repubblica islamica, dopo che un missile balistico si è schiantato in un parco giochi di Tel Aviv nel fine settimana.

Allo stesso tempo, secondo quanto riportato da Israele, alti funzionari della difesa, tra cui il capo dell’agenzia di spionaggio Mossad, ritengono che la mossa corretta sia quella di attaccare direttamente l’Iran, piuttosto che attaccare il suo gruppo fiduciario nello Yemen.

In una dichiarazione video rilasciata dopo una riunione del suo gabinetto di sicurezza nella città di Safed, nel nord di Israele, Netanyahu ha sottolineato che Israele non è l’unico paese ad agire contro gli Houthi, sottolineando i ripetuti attacchi condotti dalle forze americane e britanniche contro obiettivi Houthi nel corso dell’ultimo anno.

“Gli Stati Uniti, e anche altri paesi, come noi, vedono gli Houthi come una minaccia, non solo per il trasporto marittimo mondiale, ma anche per l’ordine mondiale”.

“Così come abbiamo agito con forza contro le armi terroristiche dell’asse malvagio dell’Iran, agiremo contro gli Houthi con forza, determinazione e raffinatezza”.

I commenti di Netanyahu sono arrivati ​​un giorno dopo che un missile balistico lanciato dal gruppo sostenuto dall’Iran è esploso sabato in un parco giochi nel sud di Tel Aviv, ferendo 16 persone e causando ingenti danni dopo il fallimento dei tentativi di intercettarlo.

È la seconda volta in pochi giorni che un missile Houthi fa suonare le sirene nel centro del Paese nel cuore della notte, dopo che una testata lanciata giovedì è stata parzialmente intercettata fuori dallo spazio aereo israeliano e si è schiantata contro un edificio scolastico vuoto nella città di Ramat Gan, causando ancora una volta gravi danni ma nessun ferito.

Poco dopo l’attacco a Ramat Gan, l’IDF ha effettuato un’ondata di intensi attacchi aerei contro obiettivi Houthi nello Yemen. La tempistica dell’operazione è stata casuale, poiché era stata pianificata per settimane e gli aerei erano già in aria quando è stato lanciato il missile.

Decine di aerei hanno colpito obiettivi Houthi lungo la costa occidentale dello Yemen e, per la prima volta, nella capitale Sana’a, controllata dai ribelli.

Fonti militari israeliane hanno affermato che gli attacchi erano mirati a paralizzare tutti e tre i porti utilizzati dal gruppo di supporto iraniano. Gli obiettivi includevano depositi di carburante e petrolio, due centrali elettriche e otto rimorchiatori utilizzati nei porti controllati dagli Houthi.

Gli Houthi hanno iniziato i loro attacchi contro Israele e contro le rotte commerciali globali nel Mar Rosso lo scorso novembre, in seguito all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, che ha innescato l’attuale guerra nella Striscia di Gaza.