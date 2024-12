AgenPress – La decisione del governo ceco di staccarsi dall’energia russa ha garantito che “non dovremo strisciare davanti a un assassino di massa”, ha affermato il 22 dicembre il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky, riferendosi alla visita del primo ministro slovacco Robert Fico a Mosca.

“È stato il governo ceco a garantire l’indipendenza dalle forniture energetiche russe, in modo che non dovessimo strisciare davanti a un assassino di massa. Ed è stato il governo di Petr Fiala a decidere di rinviare le consultazioni governative, il che sta diventando sempre più lungimirante a ogni passo del governo slovacco”, ha commentato il ministro ceco in merito al viaggio del primo ministro slovacco a Mosca e all’incontro con Putin .

Il 22 dicembre Fico ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino, segnando la terza visita in Russia di un leader di un paese dell’UE dall’inizio della guerra su vasta scala nel 2022.

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha incontrato Putin nell’aprile 2022 e il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è recato a Mosca per colloqui con il capo del Cremlino nel luglio 2024.

Il primo ministro slovacco ha visitato la capitale russa dopo che Kiev ha dichiarato che non avrebbe esteso l’accordo che facilitava il transito del gas russo attraverso l’Ucraina verso paesi europei come la Slovacchia.

Sia Fico che Orbán hanno costantemente criticato il sostegno occidentale a Kiev e rilasciato dichiarazioni che riecheggiavano argomenti filo-russi, mentre Ungheria e Slovacchia sono tra i principali acquirenti europei di combustibili fossili russi.

La visita rappresenta un ulteriore colpo ai tentativi dell’Ucraina e dell’Occidente di isolare Putin sulla scena internazionale, dopo che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avuto una telefonata con il leader russo, esortandolo a revocare l’invasione.

Anche il presidente lituano Gitanas Nauseda ha condannato la visita di Fico al Cremlino.

“Quanto è a buon mercato il tuo amore? Ci sono quelli che vengono in Russia con amore e si sentono gasati per incontrare un criminale di guerra”, ha scritto Nauseda .

“Questa non è la strada della Lituania. Scegliamo l’indipendenza energetica e prezzi di mercato reali, senza vincoli politici”.