AgenPress – “La Francia ha contattato più volte la Russia attraverso canali riservati offrendo di stabilire un dialogo sull’Ucraina, senza coinvolgere Kiev”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo.

“I nostri colleghi francesi si sforzano di adottare una posizione proattiva su varie questioni, cosa che accogliamo con favore. Tuttavia, non sono sicuro dei risultati di tali iniziative o se questo intento sia genuino”, ha affermato Lavrov.

“Ad esempio, le nostre controparti francesi ci hanno contattato più volte tramite canali privati, proponendo di assistere e facilitare il dialogo sulla questione ucraina. È interessante notare che queste proposte spesso hanno escluso l’Ucraina stessa, apparentemente contraddicendo il principio spesso ripetuto dall’Occidente, secondo cui “nulla sull’Ucraina dovrebbe essere deciso senza l’Ucraina”.

“Un cessate il fuoco in Ucraina a questo punto non porterebbe a nulla, mentre sono necessari degli accordi affidabili”, ha detto ancora ribadendo il concetto che prima di un accordo di pace l’Ucraina deve tenere elezioni “per avere un leader legittimo” al posto di Volodymyr Zelensky.

La Russia non ha posto alcuna precondizione per i colloqui sulla soluzione del conflitto in Ucraina, ma insiste affinché gli accordi già conclusi vengano attuati. “Quando ci viene detto che la Russia propone delle precondizioni (per i colloqui di pace), rispondo che non si tratta di precondizioni ma piuttosto richieste che ciò che è stato concordato in precedenza venga messo in pratica”.