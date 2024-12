AgenPress. Vladimir Putin ha chiesto scusa a Ilham Aliyev, presidente dell’Azerbaigian, per il “tragico incidente” nello spazio aereo russo che ha coinvolto l’aereo dell’Azerbaigian Airlines. Nel corso della conversazione è stato rilevato che l’aereo passeggeri azero, che viaggiava in orario, ha ripetutamente cercato di atterrare all’aeroporto di Grozny, mentre la città così come Mozdok e Vladikavkaz era sotto attacco di droni ucraini che venivano respinti dalle difese aeree russe.

Il presidente dell’Azerbaigian ha sottolineato che la fusoliera dell’aereo presentava numerose perforazioni e che i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati feriti a metà del volo da oggetti estranei penetrati nella cabina.

La Casa Bianca ha affermato di avere “forti indizi” che l’aereo potrebbe essere stato colpito dai sistemi di difesa aerea russi.

L’Azerbaigian Airlines ha annunciato che i risultati preliminari dell’indagine hanno dimostrato che l’aereo precipitato in Kazakistan ha avuto “un attacco esterno”. Quattro fonti azere a conoscenza dei risultati preliminari dell’indagine hanno detto che l’aereo è stato abbattuto accidentalmente dalle difese aeree russe.