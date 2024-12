Manovra. Capone (UGL): “Bene taglio del cuneo fiscale e attenzione alle famiglie, passo fondamentale per crescita Paese”

AgenPress. “La Manovra approvata rappresenta un passo fondamentale per sostenere la crescita economica e migliorare le condizioni di vita delle famiglie italiane. Tra le misure più significative, il taglio del cuneo fiscale è un intervento di grande rilevanza: ridurre il peso delle imposte sul lavoro significa restituire potere d’acquisto ai lavoratori.

Tale provvedimento reso strutturale dalla Legge di Bilancio, avrà un impatto duraturo sul mercato del lavoro e sull’economia nazionale. Un altro aspetto fondamentale è l’attenzione dedicata alle famiglie. L’aumento delle detrazioni per i redditi da lavoro e il potenziamento dei sostegni per i nuclei familiari rappresentano segnali concreti di una politica economica che mette al centro il benessere sociale.

I dati recenti sull’aumento dei posti di lavoro a partire dal Mezzogiorno confermano che questa è la strada giusta. Le politiche di supporto alla formazione e al lavoro stanno producendo risultati tangibili, con un incremento dell’occupazione a livelli record. Come UGL, accogliamo con favore queste misure, frutto anche del dialogo costruttivo avviato nei mesi scorsi con il Governo. Continueremo a lavorare affinché i benefici di questa manovra si traducano in un miglioramento concreto per lavoratori, imprese e famiglie”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla Legge di Bilancio approvata oggi al Senato.