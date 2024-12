AgenPress. Vladimir Putin nel suo messaggio di Capodanno ai russi ha affermato che il Paese nel 2025 andrà avanti con fiducia. La Russia ha rafforzato la sua unità nel primo quarto del 21° secolo, durante il quale è stato al potere, raggiungendo obiettivi importanti.

Siamo convinti che andrà tutto bene, andremo solo avanti. Sappiamo per certo che il valore ultimo per noi è e sarà il destino della Russia, il benessere dei suoi cittadini.

Putin ha reso omaggio ai soldati russi che combattono in Ucraina, definendoli “veri eroi”, ma non ha approfondito lo stato del conflitto né fatto previsioni su come si svilupperà la situazione sul campo di battaglia nel 2025.