Toninelli: “Reddito cittadinanza tolto perché equo. Reddito inclusione è fallimento”

AgenPress. Danilo Toninelli nel corso del programma ‘Controinformazione’ in onda su Radio Cusano, in merito all’eliminazione del reddito di cittadinanza ha dichiarato:

“Il reddito di cittadinanza è stato modificato perché era un provvedimento equo, che tutelava anche chi non era vicino al potere. Era un provvedimento buono e soprattutto giusto, ma hanno preferito eliminarlo puntando il dito sull’1% di persone che se ne approfittava. Se una norma è giusta bisogna combattere chi se ne approfitta, non eliminarla.

Oggi è stato sostituito dal reddito di inclusione, di cui però non vengono distribuiti i dati perché sono fallimentari. La maggioranza vuole far credere che il problema non esiste non parlandone, ma in Italia ci sono 6 milioni di poveri assoluti”.