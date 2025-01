Donald Trump su Giorgia Meloni: “Ha preso d’assalto l’Europa”

Giorgia Meloni è arrivata a Mar-a-Lago per una missione lampo che l’ha portata a incontrare Donald Trump.

In una delle prime foto scattate dagli ospiti nel salone della residenza in Florida si vede la presidente del Consiglio italiana insieme a Trump con alcuni membri della futura amministrazione Trump, tra cui il candidato alla carica di Segretario di Stato, Marco Rubio, e al Tesoro, Scott Bessent che hanno poi assistito alla proiezione di un film intitolato “The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice”.