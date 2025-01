Bassetti: “Aumentano in tutta Europa ed anche in Italia i casi di influenza”

AgenPress. Aumentano in tutta Europa ed anche in Italia i casi di influenza. In questa prima settimana di gennaio gli ospedali e i pronto soccorso sono sotto grande pressione perché molti dei casi di influenza di quest’anno sono davvero impegnativi.

Si tratta principalmente di casi di polmoniti, anche gravi, causati da virus dell’influenza A (H1N1 e H3N2) e anche dalla B, che sta credendo molto negli ultimi giorni. Proprio ieri al San Martino abbiamo ricoverato in rianimazione una giovane donna di 29 anni con una grave polmonite da influenza B. L’influenza colpisce tutti: bambini, adulti e anziani e può causare casi impegnativi ad ogni età ed in ogni condizione.

E’ probabile che i casi continueranno a crescere fino alla metà di gennaio quando si dovrebbe raggiungere il picco.

E’ quanto dichiara, in una nota, il virologo Matteo Bassetti.