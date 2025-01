GB. Keir Starmer replica ad Elon Musk: “basta con bugie e disinformazione” sugli abusi sessuali sui minori

AgenPress – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha criticato coloro che “diffondono bugie e disinformazione” sulle gang di pedofilia nel Regno Unito, rispondendo alla tempesta online scatenata da Elon Musk.

“Coloro che diffondono bugie e disinformazione il più lontano possibile non sono interessati alle vittime, ma a se stessi”.

Per giorni, Musk, l’uomo più ricco del mondo e proprietario di X, ha utilizzato la sua piattaforma di social media per riportare alla luce uno scandalo durato anni sugli abusi sessuali su minori commessi in alcune parti dell’Inghilterra.

“L’America dovrebbe liberare il popolo britannico del suo governo tirannico”: frase seguita da due ‘pulsanti’, uno per il ‘sì’ e uno per il ‘no’: questo il referendum lanciato online da Elon Musk sul suo account personale del suo social X. Da settimane l’uomo più ricco del mondo, proprietario di Tesla e Space X e collaboratore di Donald Trump, è in aperta polemica con l’esecutivo laburista di Keir Starmer.

“Basta diffondere bugie e disinformazione”. Il primo ministro ha respinto con forza l’accusa lanciata da Musk sulla “complicità” negli abusi sessuali ‘storici’ compiuti su bambine e ragazze da gang di pedofili d’origine asiatica in Inghilterra.

“Quelli che diffondono bugie e disinformazione il più lontano e il più ampiamente possibile, non sono interessati alle vittime. Sono interessati a se stessi.

In un post, Musk ha chiesto a re Carlo III di sciogliere il parlamento e di ordinare nuove elezioni in Gran Bretagna. In un altro, ha chiesto che il ministro della salvaguardia di Starmer, Jess Philips, venisse imprigionato, definendola “pura malvagità” e “una creatura malvagia”. Lunedì, ha anche detto che Starmer dovrebbe essere in prigione.

“Abbiamo visto questo schema molte volte, alimentando intimidazioni e minacce di violenza, nella speranza che i media lo amplificassero”, ha detto Starmer.

“Quando il veleno dell’estrema destra porta a gravi minacce per Jess Phillips e altri, allora, secondo me, si è oltrepassato un limite”.

Starmer ha detto che gli piace “la politica dura e spietata”, ma ha aggiunto che questi dibattiti devono “essere basati su fatti e verità, non su bugie”.

Ha anche criticato i politici conservatori, alcuni dei quali erano al governo durante lo scandalo dell’adescamento, per essere “saliti sul carrozzone” ed essere “così disperati in cerca di attenzione da essere pronti a degradare se stessi e il loro Paese”.

Musk ha accusato Starmer di essere “complice dello stupro della Gran Bretagna” per non essere riuscito a sventare le gang di adescamento mentre era direttore delle pubbliche accuse (DPP). Starmer ha difeso strenuamente il suo record come capo del DPP lunedì, dicendo di aver cambiato “l’intero approccio” che aveva impedito alle vittime di essere ascoltate e di aver avuto “il più alto numero di casi di abusi sessuali su minori perseguiti in assoluto”.

In un rapporto del 2014 , è stato rivelato che circa 1.400 bambini erano stati abusati da bande di uomini nella città inglese settentrionale di Rotherham tra il 1997 e il 2013. L’estrema destra ha a lungo capitalizzato sullo scandalo, indicando le etnie sud asiatiche della maggior parte degli autori delle bande.

Il governo di Starmer ha recentemente respinto un’inchiesta nazionale sulle gang, citando una serie di inchieste esistenti sulla questione e un rapporto del 2022 , i cui risultati sono ancora in fase di attuazione.

“Quelli che tifano per Tommy Robinson non sono interessati alla giustizia. Stanno sostenendo un uomo che è andato in prigione per aver quasi fatto fallire un caso di adescamento, un caso di adescamento di una gang. Queste sono persone che cercano di ottenere una specie di brivido indiretto dalla violenza di strada che persone come Tommy Robinson promuovono”, ha detto ancora Starmer.

“E coloro che attaccano Jess Phillips, che sono orgoglioso di definire una collega e un’amica nella protezione delle vittime, Jess Phillips ha fatto 1.000 volte di più di quanto abbiano mai sognato quando si è trattato di proteggere le vittime di abusi sessuali nel corso della sua intera carriera…

Abbiamo visto molte volte questa strategia, alimentata da intimidazioni e minacce di violenza, nella speranza che i media la amplifichino.

Jess Phillips non ha bisogno che io o nessun altro parli a suo nome. Ma quando il veleno dell’estrema destra porta a gravi minacce per Jess Phillips e altri, questo, secondo me, [significa] che è stata superata una linea.

Mi piace la politica dura e decisa, il dibattito acceso che dobbiamo avere, ma questo deve basarsi sui fatti e sulla verità, non sulle bugie, non su coloro che sono così disperati in cerca di attenzione da essere pronti a degradare se stessi e il proprio Paese.

Quindi questo governo continuerà a lavorare per proteggere le vittime, compresi gli abusi sessuali sui minori, rendendo obbligatorie le denunce e accelerando i processi.

Ma ciò che non tollererò è questa discussione basata su bugie senza denunciarle. Ciò che non tollererò sono i politici che saltano sul carrozzone semplicemente per attirare l’attenzione, quando quei politici sono rimasti al governo per 14 lunghi anni, twittando, parlando, ma senza fare nulla al riguardo, ora così disperati per l’attenzione che stanno amplificando ciò che sta dicendo l’estrema destra. Ecco cosa dico di Jess Phillips: grazie”.