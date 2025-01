Usa. Biden vieta le trivelle di petrolio e gas offshore su 253 mln di ettari lungo la maggior parte delle coste

AgenPress – Joe Biden vieterà lo sfruttamento di nuovi giacimenti di petrolio e gas offshore lungo la maggior parte delle coste degli Stati Uniti, una decisione che il presidente eletto Donald Trump, che ha promesso di incrementare la produzione energetica nazionale, potrebbe trovare difficile da revocare.

La Casa Bianca ha dichiarato lunedì che Biden userà la sua autorità ai sensi dell’Outer Continental Shelf Lands Act, in vigore da 70 anni, per proteggere tutte le acque federali al largo delle coste orientali e occidentali, il Golfo del Messico orientale e parti del Mare di Bering settentrionale in Alaska. Il divieto riguarderà 625 milioni di acri (253 milioni di ettari) di oceano.

Biden ha affermato che questa mossa è in linea sia con il suo programma sui cambiamenti climatici sia con il suo obiettivo di preservare il 30% dei territori e delle acque degli Stati Uniti entro il 2030.

Ha anche citato la fuoriuscita di petrolio della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico nel 2010, affermando che il basso potenziale di trivellazione delle aree incluse nel divieto non giustifica i rischi per la salute pubblica e per l’economia derivanti da future locazioni.