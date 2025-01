Giornata Nazionale della Bandiera. Meloni: “Amore per la Patria, memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra libertà”

AgenPress. Amore per la Patria, memoria e rispetto per chi ha lottato per la nostra libertà, speranza per un futuro da costruire insieme. Sono tutti valori incarnati dal nostro Tricolore, che celebriamo in particolar modo oggi, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera.

Un ponte che unisce storia e futuro, tradizione e innovazione, le nostre radici con il nostro domani. Simbolo di una Nazione forte e unita che sta tornando a farsi valere nel mondo.

Continuiamo insieme a portare alto il nostro vessillo verde, bianco e rosso. Con orgoglio, passione e determinazione.

E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera.