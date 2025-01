Iran, nel 2024 almeno 901 persone sono state giustiziate, in aumento il numero delle donne

AgenPress. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha dichiarato che almeno 901 persone sono state giustiziate in Iran nel 2024, di cui circa 40 in una sola settimana di dicembre.

“È molto preoccupante che il numero di persone messe a morte in Iran aumenti di anno in anno”, ha commentato Turk. “E’ giunto il momento per l’Iran di porre fine a questa ondata di esecuzioni”. La maggior parte delle esecuzioni nel 2024 ha coinvolto persone condannate per reati legati alla droga, ma anche dissidenti e persone che hanno partecipato alle proteste del 2022-2023.

L’UNHCR ha inoltre notato un aumento del numero di donne giustiziate in Iran. Come evidenziato da Iran Human Rights, le autorità iraniane hanno giustiziato almeno 31 donne nel 2024, un numero record dal 2008. Molte donne giustiziate per omicidio sono state vittime di violenza domestica o di abusi sessuali e hanno agito spinte dalla disperazione.

Secondo diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International, l’Iran è il Paese che ha effettuato il maggior numero di esecuzioni a livello mondiale, ad eccezione della Cina per la quale non esistono dati.